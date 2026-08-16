    • 16 de agosto de 2026 - 17:25

    El sanjuanino Tobías Martínez cumplió en la TC Pick Up en Rosario y entró en la Copa Coronación

    El sanjuanino Tobías Martínez finalizó 12º en la serie final de las camionetas y estará en la fase definitoria de la temporada.

    Clasificados. Los 12 de la TC Pick Up que irán por la corona ya quedaron definidos y Tobías Martínez está entre ellos.

    Clasificados. Los 12 de la TC Pick Up que irán por la corona ya quedaron definidos y Tobías Martínez está entre ellos.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Finalmente lo logró: Agustín Canapino ganó el Gran Premio Heavy Clutch por la séptima y última fecha de la etapa regular de las TC Pick Up y logró entrar a la Copa Coronación Shell V-Power con puntos, gracias a esta victoria en el Autódromo Ciudad de Rosario, a bordo de la Chevrolet S-10 del Canning Motorsports. El sanjuanino Tobías Martínez quedó 12º en la Final y se metió en la Copa Coronación, reservada a los 12 mejores de la categoría.

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    Segundo quedó Facundo Ardusso, que quedó fuera de la Copa, y completó el podio el ganador de la etapa regular, Mariano Werner. Canapino volvió al triunfo tras 8 fechas sin victorias, y alcanzó su cuarta victoria en la categoría.

    Finalmente ganó Canapino, segundo Ardusso y tercero Werner. 4° llegó Fritzler, 5° Diego Azar, 6° Marco Dianda, 7° Gustavo Tadei, 8°Diego De Carlo, 9° Gastón Mazzacane, 10° Hernán Palazzo, 11° Ignacio Faín y 12° Tobías Martínez.

    La próxima fecha de las TC Pick Up será la octava y la primera de la Copa, el 26 y 27 de septiembre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, que será re-inaugurado.

    CLASIFICADOS

    Tras el Gran Premio Heavy Clutch por la séptima fecha de las TC Pick Up, se terminó la etapa regular y se definieron los 12 pilotos que integrarán la Copa Coronación Shell V-Power. Mariano Werner fue el vencedor con 268 puntos y arranca el mini torneo con 31 puntos, producto de los 15 por el liderazgo, sumado a las dos victorias, que otorgan 8 puntos cada una.

    En segunda posición, con 8 unidades, quedan 5 pilotos: Diego Azar, Otto Fritzler, Tobías Martínez, Marco Dianda y Agustín Canapino. Todos con una victoria. Los demás:

    Los 12 clasificados:

    ORDEN N° PILOTO MARCA PTOS

    1 11 Mariano Werner Foton 31

    2 256 Otto Fritzler Ford 8

    3 1 Agustín Canapino Chevrolet 8

    4 110 Diego Azar Toyota 8

    5 147 Marco Dianda Ford 8

    6 107 Tobías Martínez Chevrolet 8

    7 11 Gastón Mazzacane Foton 0

    8 119 Hernán Palazzo Toyota 0

    9 86 Ignacio Faín Ford 0

    10 12 Tomás Abdala Ford 0

    11 13 Diego De Carlo VM 0

    12 66 Gustavo Tadei Toyota 0

    La próxima fecha, que será la primera fecha de la Copa Coronación Shell V-Power, es el 26 y 27 de septiembre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, en la primera de las cuatro fecha que definirán al campeón de las TC Pick Up 2026.

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