El sanjuanino Tobías Martínez cumplió en la TC Pick Up en Rosario y entró en la Copa Coronación

Finalmente lo logró: Agustín Canapino ganó el Gran Premio Heavy Clutch por la séptima y última fecha de la etapa regular de las TC Pick Up y logró entrar a la Copa Coronación Shell V-Power con puntos, gracias a esta victoria en el Autódromo Ciudad de Rosario, a bordo de la Chevrolet S-10 del Canning Motorsports. E l sanjuanino Tobías Martínez quedó 12º en la Final y se metió en la Copa Coronación, reservada a los 12 mejores de la categoría.

Segundo quedó Facundo Ardusso, que quedó fuera de la Copa, y completó el podio el ganador de la etapa regular, Mariano Werner. Canapino volvió al triunfo tras 8 fechas sin victorias, y alcanzó su cuarta victoria en la categoría.

La próxima fecha de las TC Pick Up será la octava y la primera de la Copa, el 26 y 27 de septiembre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, que será re-inaugurado.

Tras el Gran Premio Heavy Clutch por la séptima fecha de las TC Pick Up, se terminó la etapa regular y se definieron los 12 pilotos que integrarán la Copa Coronación Shell V-Power. Mariano Werner fue el vencedor con 268 puntos y arranca el mini torneo con 31 puntos, producto de los 15 por el liderazgo, sumado a las dos victorias, que otorgan 8 puntos cada una.

En segunda posición, con 8 unidades, quedan 5 pilotos: Diego Azar, Otto Fritzler, Tobías Martínez, Marco Dianda y Agustín Canapino. Todos con una victoria. Los demás:

Los 12 clasificados:

ORDEN N° PILOTO MARCA PTOS

1 11 Mariano Werner Foton 31

2 256 Otto Fritzler Ford 8

3 1 Agustín Canapino Chevrolet 8

4 110 Diego Azar Toyota 8

5 147 Marco Dianda Ford 8

6 107 Tobías Martínez Chevrolet 8

7 11 Gastón Mazzacane Foton 0

8 119 Hernán Palazzo Toyota 0

9 86 Ignacio Faín Ford 0

10 12 Tomás Abdala Ford 0

11 13 Diego De Carlo VM 0

12 66 Gustavo Tadei Toyota 0

La próxima fecha, que será la primera fecha de la Copa Coronación Shell V-Power, es el 26 y 27 de septiembre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, en la primera de las cuatro fecha que definirán al campeón de las TC Pick Up 2026.