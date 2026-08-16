UVT se consagró campeón argentino tras vencer a Concepción en una final vibrante

Las Comunitarias se impusieron por 5 a 3 ante el conjunto de la Villa Mallea en el estadio La Superiora y se quedaron con el título del Argentino Senior Femenino.

UVT volvió a quedar en lo más alto del hockey sobre patines nacional. Las Comunitarias se consagraron campeonas del Argentino Senior Femenino luego de vencer por 5 a 3 a Concepción Patín Club en una final intensa y cargada de emociones disputada en el estadio La Superiora.

El encuentro tuvo como protagonistas a dos equipos sanjuaninos, que jugaron una final pareja y que mantuvieron la definición abierta hasta los últimos minutos. Durante el primer tiempo, UVT y Concepción jugaron de igual a igual. Las defensas lograron contener los ataques y ninguno de los dos equipos consiguió sacar ventaja, por lo que se fueron al descanso con el marcador igualado.

En el complemento llegó la reacción de las Comunitarias. UVT aprovechó mejor sus oportunidades y logró estirar la diferencia hasta ponerse 4 a 1, una ventaja que parecía encaminar la definición.

Sin embargo, Concepción no se dio por vencido. El conjunto sanjuanino reaccionó y consiguió descontar en dos oportunidades para ponerse 4 a 3 cuando todavía quedaban diez minutos por jugar. La final volvió a quedar abierta y el suspenso se apoderó de La Superiora.

Cuando restaban apenas cuatro minutos para el final, Camila Moreno apareció en el momento justo y marcó el quinto gol de UVT. El tanto le permitió a las Comunitarias recuperar la tranquilidad y encaminar definitivamente el partido.