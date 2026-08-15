    • 15 de agosto de 2026 - 23:15

    Boca empató con Platense en un partido entretenido

    En Vicente López, el Calamar ganaba con gol de Retamar pero el Xeneize, que ya era reprobado por su gente, puso el 1-1 definitivo con Merentiel.

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    La noche en Vicente López trajo un partido parejo. El equipo del Vasco Arruabarrena no se sintió cómodo de entrada, pero llegó al área rival gracias a sus joyas, Leonel Flores y Tomas Aranda. Ante la ausencia de Miguel Merentiel, el 10 de Boca ocupó un rol diferente: tuvo que jugar de falso nueve y fue el que más remato en el primer tiempo, aunque fueron de afuera del área. En línea generales, el Xeneize fue superior. Sin embargo, las más claras en los primeros 45 minutos fueron para Platense, que apostó por un juego directo. Álvaro Montero tuvo tres atajadas destacadas para mantener su arco en cero.

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    Boca recibió dos malas noticias. Leandro Paredes sintió una molestia en el isquiotibial durante la mitad del primer tiempo, mientras que a Marco Pellegrino le tiró en la última y se fue al vestuario desconsolado. Por ello, el Vasco tuvo que meter dos cambios para disputar el complemento. El DT mandó a la cancha a Miguel Merentiel y Ayrton Costa.

    Ya sin Paredes en cancha, Platense logró romper la paridad en Vicente López. Tras un envío largo del arquero, Giménez le ganó de arriba a Arton Costa, mientras de Lautaro Di Lollo pasó de largo cuando marcaba a Togni y Leandro Lozano cerró mal. Producto de estos desajustes defensivos, la pelota le quedó en bandeja a Nicolás Retamar, que definió bien ante la salida de Montero.

    Cuando parecía que el marcador no se iba a mover, Tomas Aranda, ya jugando de enganche, puso un pase milimétrico para Santiago Ascacíbar, que de cabeza se la bajó a Miguel Merentiel. La Bestia controló y empató el partido.

    Tras el 1-1, el equipo del Vasco tuvo varias oportunidades para ganarlo, pero le falló la puntería.

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