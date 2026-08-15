    • 15 de agosto de 2026 - 18:49

    Aldosivi y Tigre empataron sin goles en Mar del Plata bajo una intensa lluvia

    El Tiburón buscó con mayor insistencia, pero Lautaro Morales sostuvo el arco del Matador. Aldosivi llegó a 21 partidos sin victorias por el torneo local.

    Aldosivi y Tigre empataron 0-0 por el Torneo Clausura

    Aldosivi y Tigre empataron 0-0 por el Torneo Clausura

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    Aldosivi y Tigre empataron 0-0 este sábado en el estadio José María Minella, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Bajo una intensa lluvia en Mar del Plata, ambos tuvieron oportunidades, aunque ninguno consiguió romper el marcador.

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    El local fue el que más insistió durante varios pasajes del encuentro y encontró su principal obstáculo en Lautaro Morales. El arquero de Tigre respondió en momentos importantes y tuvo una intervención destacada apenas iniciado el segundo tiempo ante un remate de Andrés Vombergar.

    Aldosivi lo buscó pero la racha continúa

    El Tiburón intentó desde el comienzo. Vombergar tuvo una posibilidad en los primeros minutos y Lucas Castro también exigió a Morales durante la primera mitad. Del otro lado, Tigre tuvo una ocasión clara sobre el cierre de esa etapa con Ignacio Russo, que no consiguió convertir.

    En el complemento, Aldosivi aumentó la presión y volvió a acercarse al arco visitante. La situación se hizo todavía más favorable para el conjunto marplatense cuando Gonzalo Requena fue expulsado y Tigre quedó con diez jugadores, aunque ni siquiera la superioridad numérica alcanzó para modificar el 0-0.

    El empate profundizó una estadística preocupante para el equipo dirigido por Israel Damonte: Aldosivi alcanzó 21 partidos consecutivos sin ganar por campeonato local, incluidos los cinco que disputó en este Clausura.

    Tigre, conducido por Diego Dabove, llegó a ocho puntos y quedó en el cuarto puesto de la Zona B. El Matador tiene además la atención puesta en su participación internacional y en la revancha de la Copa Sudamericana frente a Montevideo City Torque.

    Aldosivi volverá a jugar en el Minella el viernes 21 de agosto frente a Unión, mientras que Tigre recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el lunes 24, después de su compromiso por la Sudamericana.

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