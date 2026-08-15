Newell's volvió al triunfo y derrotó 2-0 a Riestra en Rosario por el Torneo Clausura

La Lepra se impuso en el Coloso Marcelo Bielsa con goles de Facundo Guch y Walter Mazzantti. Sumó su segunda victoria en el Clausura y llegó a siete puntos.

Newell's recuperó la sonrisa este sábado al vencer 2-0 a Deportivo Riestra en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Facundo Guch y Walter Mazzantti marcaron los goles de un triunfo que le permitió al equipo de Frank Kudelka volver a sumar de a tres después de tres jornadas.

El encuentro tuvo un primer tiempo cerrado, con pocas situaciones claras y dificultades de ambos equipos para encontrar espacios. Riestra intentó incomodar a través de Alexander Díaz y Antony Alonso, mientras que Newell's buscó principalmente con Guch, Walter Mazzantti y Juan Ignacio Ramírez, pero el descanso llegó sin goles.

Guch abrió el camino y Mazzantti lo liquidó La historia cambió a los 21 minutos del segundo tiempo. Guch encontró el espacio que hasta entonces había faltado y sacó un remate que terminó venciendo a Ignacio Arce para establecer el 1-0 y destrabar el partido.

Con la ventaja, Riestra tuvo que adelantarse y dejó mayores espacios. Newell's empezó a encontrar posibilidades de contragolpe y finalmente aprovechó una de ellas cerca del cierre: Mazzantti convirtió el 2-0 definitivo para asegurar los tres puntos en Rosario.

El resultado fue importante también por el momento de la Lepra. Después de comenzar el Clausura con una victoria 1-0 sobre Talleres, había perdido ante Independiente, empatado 2-2 con Boca y caído 2-1 frente a Defensa y Justicia. Con esta victoria alcanzó siete unidades en cinco fechas.