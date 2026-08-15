    • 15 de agosto de 2026 - 21:08

    Newell's volvió al triunfo y derrotó 2-0 a Riestra en Rosario por el Torneo Clausura

    La Lepra se impuso en el Coloso Marcelo Bielsa con goles de Facundo Guch y Walter Mazzantti. Sumó su segunda victoria en el Clausura y llegó a siete puntos.

    Newells venció 2-0 a Riestra por el Torneo Clausura

    Newell's venció 2-0 a Riestra por el Torneo Clausura

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Newell's recuperó la sonrisa este sábado al vencer 2-0 a Deportivo Riestra en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Facundo Guch y Walter Mazzantti marcaron los goles de un triunfo que le permitió al equipo de Frank Kudelka volver a sumar de a tres después de tres jornadas.

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    El encuentro tuvo un primer tiempo cerrado, con pocas situaciones claras y dificultades de ambos equipos para encontrar espacios. Riestra intentó incomodar a través de Alexander Díaz y Antony Alonso, mientras que Newell's buscó principalmente con Guch, Walter Mazzantti y Juan Ignacio Ramírez, pero el descanso llegó sin goles.

    Guch abrió el camino y Mazzantti lo liquidó

    La historia cambió a los 21 minutos del segundo tiempo. Guch encontró el espacio que hasta entonces había faltado y sacó un remate que terminó venciendo a Ignacio Arce para establecer el 1-0 y destrabar el partido.

    Con la ventaja, Riestra tuvo que adelantarse y dejó mayores espacios. Newell's empezó a encontrar posibilidades de contragolpe y finalmente aprovechó una de ellas cerca del cierre: Mazzantti convirtió el 2-0 definitivo para asegurar los tres puntos en Rosario.

    El resultado fue importante también por el momento de la Lepra. Después de comenzar el Clausura con una victoria 1-0 sobre Talleres, había perdido ante Independiente, empatado 2-2 con Boca y caído 2-1 frente a Defensa y Justicia. Con esta victoria alcanzó siete unidades en cinco fechas.

    Además, Newell's extendió su buen presente como local: acumula siete partidos sin perder en el Coloso y consiguió siete de los últimos nueve puntos disputados allí,

    Riestra, en tanto, quedó con seis puntos después de cinco fechas. Llegaba fortalecido por el 2-0 sobre Estudiantes, pero esta vez no consiguió repetir y sufrió su tercera derrota en el certamen.

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