Histórico batacazo argentino: Thiago Tirante eliminó a Novak Djokovic en el Masters 1000

Thiago Tirante firmó este sábado la victoria más impactante de su carrera . El argentino derrotó nada menos que a Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati y protagonizó uno de los grandes golpes de la jornada en el circuito ATP.

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El platense, que atraviesa la mejor temporada de su vida profesional, se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4 luego de dos horas y 44 minutos de partido. El triunfo tuvo además un valor simbólico enorme: era la primera vez que enfrentaba a Djokovic , uno de los máximos referentes de la historia del tenis.

Hay días que no se olvidan jamás. Este será uno de ellos para Thiago Tirante. Ganarle a Novak Djokovic, tu ídolo de la infancia y el mejor jugador de todos los tiempos, no es cosa de todos los días. Y párrafo aparte para el respeto de Thiago a Nole en el saludo final.…

El comienzo parecía encaminar el partido hacia un desenlace lógico. Djokovic dominó el primer set, aprovechó mejor sus oportunidades y lo cerró por 6-2. Pero desde el segundo parcial el escenario cambió. El serbio comenzó a mostrar dificultades físicas por el calor y la humedad, recibió atención médica y perdió continuidad en su juego.

Tirante no se salió del partido. Mantuvo la intensidad, siguió presionando desde el fondo y encontró finalmente el quiebre que necesitaba para quedarse con el segundo set por 6-4. En el tercero, Djokovic volvió a resistir en varios momentos, pero el argentino consiguió quebrar en el noveno game y después cerró el partido con su servicio.

El propio Tirante admitió después que había sido “la mejor victoria” de su carrera y destacó el esfuerzo mental que significó jugar en la cancha central frente a una leyenda. También reconoció que debió manejar los nervios y sostenerse en los momentos en los que no conseguía concretar sus chances de quiebre.

Un triunfo que confirma su gran 2026

La victoria ante Djokovic no aparece aislada. Tirante llegó a Cincinnati ubicado en el puesto 50 del ranking ATP, la mejor posición de su carrera, después de comenzar el año fuera del Top 100.

El argentino ya había dado señales importantes durante la temporada. Antes de Cincinnati había derrotado a Ben Shelton, entonces número 9 del mundo, y a Taylor Fritz, que ocupaba el octavo puesto. Con el triunfo de este sábado, mejoró su récord frente a jugadores Top 10 a cuatro victorias y una derrota.

Además, suma 23 victorias a nivel ATP en 2026, cuando antes de este año nunca había conseguido más de seis triunfos en una misma temporada. También alcanzó la cuarta ronda en los Masters 1000 de Roma y Montreal, la tercera en Madrid y las semifinales en Houston.

El desafío no termina acá. En la tercera ronda de Cincinnati, Tirante enfrentará al español Martín Landaluce, quien eliminó a Matteo Arnaldi por 6-4, 4-6 y 6-4. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP.

Para Djokovic, en cambio, la derrota significó una despedida temprana en su regreso al circuito después de Wimbledon. El serbio, de 39 años, es tres veces campeón en Cincinnati y posee el récord de 40 títulos de Masters 1000.

Pero esta vez la historia tuvo dueño argentino. Tirante remontó, resistió la presión y eliminó a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, en una tarde que difícilmente olvidará y que ya ocupa un lugar central en su carrera.