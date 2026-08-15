Belgrano venció a Independiente Rivadavia con un golazo de Rigoni a los 10 segundos del complemento

Belgrano volvió a hacerse fuerte en Córdoba y derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia este sábado en el estadio Julio César Villagra, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El partido tuvo como gran imagen el golazo de Emiliano Rigoni apenas 10 segundos después del inicio del segundo tiempo .

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El equipo de Ricardo Zielinski consiguió de esta manera su segunda victoria consecutiva , luego del 2-0 obtenido como visitante frente a Banfield, y alcanzó los diez puntos para ubicarse como escolta de la Zona B.

El encuentro fue equilibrado durante buena parte de la primera mitad. Belgrano comenzó a ganar terreno con el correr de los minutos y encontró la apertura a los 42 minutos , cuando Rigoni ejecutó un córner desde la izquierda y Lucas Passerini ganó de cabeza en el área chica. La pelota tuvo un roce en Tomás Bottari , a quien las estadísticas oficiales terminaron atribuyendo el gol en contra.

Pero lo mejor todavía estaba por llegar. Belgrano sacó del medio para iniciar el complemento, Thiago Cardozo envió una pelota larga, Passerini la bajó de cabeza y Rigoni controló para sacar un potente zurdazo desde unos 25 metros que se clavó en el ángulo . Desde el inicio de la segunda mitad hasta que la pelota entró habían transcurrido apenas 11 segundos .

¡¡SACANDO DEL MEDIO!! ¡¡FIERRAZO AL ÁNGULO DE RIGONI, A LOS 10 SEGUNDOS DEL SEGUNDO TIEMPO, PARA MARCAR EL 2-0 DE BELGRANO ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!!



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El golazo de Emiliano Rigoni: el volante sacó un zurdazo desde afuera del área y marcó el 2-0 de Belgrano apenas 10 segundos después del comienzo del segundo tiempo. Video vía X (@SC_ESPN)

El tanto terminó de encaminar una victoria que el Pirata manejó con tranquilidad. Independiente Rivadavia intentó reaccionar e incluso Alfredo Berti mandó a la cancha a varios habituales titulares, pero no pudo vulnerar a Thiago Cardozo. Cerca del final, Passerini tuvo la posibilidad de convertir el tercero, aunque su definición terminó en el palo.

La Lepra mendocina había iniciado el partido con una formación alternativa debido a que tiene por delante un compromiso decisivo por la Copa Libertadores: este martes recibirá a Fluminense en el Malvinas Argentinas por la revancha de los octavos de final, luego del 0-0 registrado en el Maracaná.

Belgrano, por su parte, acumula tres triunfos, un empate y una derrota en cinco fechas y continuará con una agenda exigente. El miércoles enfrentará a Racing por los octavos de final de la Copa Argentina y luego recibirá a Defensa y Justicia por el Clausura.