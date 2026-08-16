    • 16 de agosto de 2026 - 13:56

    Cristiano Ronaldo habló de su retiro y sorprendió al mundo del fútbol: "Probablemente sea mi último año"

    A los 41 años, el portugués reconoció que la temporada 2026/27 podría ser la última de su carrera profesional. El delantero de Al Nassr aseguró que ya tiene planificada su vida después del fútbol y que quiere dejar “un legado espectacular”.

    Cristiano Ronaldo.

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    Cristiano Ronaldo volvió a sacudir al mundo del fútbol, aunque esta vez no fue por un gol ni por un nuevo récord. El portugués habló abiertamente sobre el final de su carrera y reconoció que la temporada que está comenzando podría ser la última como futbolista profesional.

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    “Probablemente este sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, señaló el delantero en una entrevista con la revista Vogue, en la que también habló sobre su vida personal y sus planes para el futuro.

    La declaración llega después de una temporada especialmente significativa para Ronaldo. A los 41 años, el atacante disputó con Portugal su sexto Mundial, en el que el seleccionado quedó eliminado en los octavos de final frente a España. El torneo marcó además su última participación mundialista.

    Ronaldo todavía tiene contrato con Al Nassr hasta 2027, por lo que, si finalmente decide retirarse al término de la temporada, pondría punto final a una carrera profesional que comenzó hace más de dos décadas.

    El portugués también reconoció que ya piensa en cómo será su vida una vez que deje las canchas. Según explicó, tiene su futuro planificado y pretende dedicar más tiempo a viajar, disfrutar de su familia y practicar uno de sus deportes favoritos: el pádel.

    Tengo mi futuro totalmente planeado”, aseguró Ronaldo, quien también admitió que abandonar el fútbol podría dejar un vacío importante después de 25 años dedicados casi por completo a la actividad profesional.

    Por eso, su intención es encontrar nuevas actividades que le permitan mantener una rutina y disfrutar de una etapa diferente de su vida. Entre sus planes aparecen los viajes, el pádel y más tiempo junto a su familia.

    La última gran meta de CR7

    Antes de colgar los botines, Ronaldo todavía tiene un objetivo deportivo que podría convertirse en uno de los últimos grandes capítulos de su carrera: llegar a los 1.000 goles oficiales.

    El portugués acumula actualmente 976 goles entre clubes y selección, por lo que necesita 24 tantos para alcanzar una cifra histórica.

    Su trayectoria incluye pasos por Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, además de cinco Balones de Oro y cinco títulos de Champions League.

    Ahora, mientras encara posiblemente su última temporada, Ronaldo tendrá por delante el desafío de seguir compitiendo al máximo nivel y, al mismo tiempo, decidir cuándo será el momento de cerrar una de las carreras más importantes de la historia del fútbol.

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