Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, habló de Adorni: "Se defenderá sin fueros ni privilegios"

El flamante jefe de Gabinete respaldó al exfuncionario, aseguró que afrontará la investigación judicial sin beneficios y afirmó que la transición en el Gobierno será ordenada.

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En sus primeras declaraciones públicas como jefe de Gabinete, Diego Santilli se refirió a la salida de Manuel Adorni y al proceso judicial que enfrenta el exfuncionario. Si bien ratificó el respaldo político del Gobierno, remarcó que deberá responder ante la Justicia "sin fueros ni privilegios".

Durante una entrevista televisiva, Santilli sostuvo que Adorni tendrá la posibilidad de ejercer plenamente su defensa y descartó que vaya a recibir un trato diferencial por haber integrado el Gabinete nacional.

"Se va a defender sin fueros ni privilegios", afirmó el nuevo jefe de Gabinete, quien asumirá formalmente sus funciones este martes tras la renuncia de Adorni. "Se va a defender sin fueros ni privilegios", afirmó el nuevo jefe de Gabinete, quien asumirá formalmente sus funciones este martes tras la renuncia de Adorni.

Además, Santilli buscó transmitir tranquilidad respecto del funcionamiento del Ejecutivo y aseguró que el recambio se realizará de manera ordenada. En ese sentido, señaló que el Gobierno continuará con su agenda de gestión y las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.