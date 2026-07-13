Falleció Ricardo Grossi Colombo, histórico juez de Faltas y exdiputado provincial de San Juan

Fue convencional constituyente, legislador provincial y estuvo más de tres décadas al frente del Segundo Juzgado de Faltas, cargo del que se retiró en 2024 para jubilarse.

La política y el ámbito judicial sanjuanino están de luto por la muerte de Ricardo Alberto Grossi Colombo, exjuez de Faltas y exdiputado provincial, quien falleció durante la madrugada de este lunes. La noticia generó numerosas muestras de pesar entre dirigentes, funcionarios y referentes de la Unión Cívica Radical, partido en el que desarrolló buena parte de su trayectoria pública.

Grossi Colombo inició su carrera institucional como convencional constituyente en 1986. Un año después fue elegido diputado provincial por la UCR, banca que ocupó entre 1987 y 1991, cuando dejó la Legislatura para asumir como titular del Segundo Juzgado de Faltas de San Juan.

Su etapa más extensa estuvo ligada al Poder Judicial. En diciembre de 1991 quedó al frente del Segundo Juzgado de Faltas, donde permaneció durante más de 30 años. Desde ese tribunal intervino en miles de causas vinculadas a infracciones y contravenciones, convirtiéndose en uno de los magistrados con mayor permanencia en funciones dentro del fuero contravencional de la provincia.

En noviembre de 2024 presentó su renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación, poniendo fin a una extensa carrera judicial. Desde entonces, el cargo continúa vacante a la espera de la designación de un nuevo juez.

Además de su actividad institucional, Grossi Colombo pertenecía a una reconocida familia vinculada a la política sanjuanina. Era sobrino del histórico dirigente radical Ricardo Colombo y primo de Rodolfo Colombo, actual jefe de Asesores del Gobierno de San Juan.