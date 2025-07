Peter Regalos, el influencer del momento, a DIARIO DE CUYO: “Estoy impresionado con los sanjuaninos” El influencer que causó una verdadera revolución en San Juan, visitó DIARIO DE CUYO y se mostró sorprendido con el fervor de los fanáticos. Dijo que este viernes regalará 10 iPhone, cargadores, fundas, hamburguesas y miles de pesos en efectivo.

A la vez invitó al evento de este viernes en calle Urquiza y 25 de Mayo donde regalará 10 teléfonos iPhone, cientos de cargadores, fundas, hamburguesas de una reconocida marca y miles de pesos en efectivo. “San Juan es la mejor ciudad que visité, los invito a que vengan mañana. Lo que pasará será tres veces mejor, no volverá a pasar nunca más en la provincia”, expresó.

Acompañado por su colega sanjuanino “Battzz”, Peter Regalos llegó este jueves a DIARIO DE CUYO. Su nombre real es Pedro Casarino, pero seguramente muy pocos de los 674 mil seguidores que tiene en Instagram lo conoce como tal. Carismático y predispuesto para la entrevista, el influencer habló de lo motiva a trabajar de las redes sociales. Es que el joven oriundo de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, es mucho más que un influencer, es más bien un emprendedor digital y referente de una nueva generación.

“Realmente estoy impresionado con los sanjuaninos, es la mejor ciudad que visité. Battzz me decía ´la vas a romper, vas a convocar a 2 mil personas´, yo le decía que iban a ir 300 por eso todo lo que pasó ayer me sorprendió. San Juan se lleva una parte de mi corazón porque es increíble la gente de acá. Nunca me pasó algo así, es único”, comentó.

Peter Regalos comenzó con 9 años subiendo videos en Youtube pero dice que hace poco empezó a ver la repercusión que provocaba en las redes sociales y decidió transformar su vida: “Me di cuenta que no eran solo redes, que esto era un trabajo. Antes hacía solo entrevistas, hasta que un día me decidí en hacer otro tipo de contenidos y empecé a regalar cosas. Te llena el corazón cuando ves la sonrisa de la gente, eso me incentivó a seguir haciendo esto”, comentó.

Sin querer opinar demasiado de otros influencers reconoció en qué se diferencia Peter Regalos del resto: “Hay mucha gente que intenta hacer lo mismo pero son pocos quienes lo hacen verdaderamente, hay muchos videos filtrados de muchos famosos que les hacen devolver las cosas, es una locura eso. Yo soy muy reconocido con Battzz porque hacemos videos reales. No me gusta fijarme en la competencia, me interesa ser cada día mejor, es lo único que me importa , creo que todo en la vida te vuelve a vos mismo, si haces cosas buenas te vuelven cosas buenas”, sostuvo el chico que lleva una semana en San Juan y que aspira a quedarse por varios días más. “Quiero conocer los diques y los lugares lindos que tiene esta hermosa provincia”, afirmó.

El influencer anunció además la nueva fecha donde llevará sus regalos y el destino elegido será Mendoza a donde llegará con el sanjuanino Giuliano Battezzati. “Junto con Battzz vamos a recorrer todas las provincias para hacer feliz a mucha gente”, expresó el bonaerense. Sobre la inclusión de los influencers en la política, Peter Regalos expresó: “Ahora que se vienen las campañas políticas muchos se van apalancar en influencers porque es el futuro, es la nueva generación. No lo veo mal”, comentó.

Por último, invitó a todos este viernes en calle Urquiza y 25 de Mayo donde se desplegará un importante operativo policial para que todo sea una fiesta, eso sí, repleta de diversión y muchos regalos.