    • 24 de junio de 2026 - 22:13

    Definieron los árbitros para la segunda fecha del Clausura del fútbol sanjuanino: quién dirige cada partido

    La Liga Sanjuanina confirmó las designaciones arbitrales para una nueva jornada del torneo. Los encuentros de Cuarta División comenzarán a las 14 y los de Primera a las 16.

    Arbitro imagen ilustrativa

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer este miércoles por la noche las designaciones arbitrales para la segunda fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino Primera División, que se disputará entre sábado y domingo en distintas canchas de la provincia.

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    La programación establece que todos los encuentros comenzarán a las 14 en Cuarta División y a las 16 en Primera. Habrá cinco encuentros el sábado y los cuatro restantes el domingo.

    Programación y árbitros

    Sábado

    Marquesado vs. Minero / Árbitro: Mauro Gómez

    Colón Junior vs. Sarmiento / Árbitro: Lucas Gómez

    San Lorenzo vs. Carpintería / Árbitro: Marcelo Cruz

    9 de Julio vs. Rivadavia / Árbitro: Darío Montaña

    López Peláez vs. Peñarol / Árbitro: Martín Baigorria

    Domingo

    Atenas vs. Villa Ibáñez / Árbitro: Rubén Riveros

    Juventud Zondina vs. Desamparados / Árbitro: Alejo Palumbo

    Unión vs. Alianza / Árbitro: Martín Riveros

    Defensores Argentinos vs. Trinidad / Árbitro: Ignacio Aurtenechea

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