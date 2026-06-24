Definieron los árbitros para la segunda fecha del Clausura del fútbol sanjuanino: quién dirige cada partido

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer este miércoles por la noche las designaciones arbitrales para la segunda fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino Primera División, que se disputará entre sábado y domingo en distintas canchas de la provincia.
La programación establece que todos los encuentros comenzarán a las 14 en Cuarta División y a las 16 en Primera. Habrá cinco encuentros el sábado y los cuatro restantes el domingo.
Marquesado vs. Minero / Árbitro: Mauro Gómez
Colón Junior vs. Sarmiento / Árbitro: Lucas Gómez
San Lorenzo vs. Carpintería / Árbitro: Marcelo Cruz
9 de Julio vs. Rivadavia / Árbitro: Darío Montaña
López Peláez vs. Peñarol / Árbitro: Martín Baigorria
Domingo
Atenas vs. Villa Ibáñez / Árbitro: Rubén Riveros
Juventud Zondina vs. Desamparados / Árbitro: Alejo Palumbo
Unión vs. Alianza / Árbitro: Martín Riveros
Defensores Argentinos vs. Trinidad / Árbitro: Ignacio Aurtenechea