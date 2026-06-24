Mundial al rojo vivo: tras la clasificación como líder de Brasil, así están los cruces de 16avos de final

Este miércoles arrancó la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la victoria de Brasil ante Escocia, que le aseguró la cima de su grupo, y el destacado regreso de Neymar, mientras que Marruecos sufrió para vencer a una eliminada Haití. Además, Bosnia permanece a la expectativa tras dejar afuera a Qatar y Suiza le ganó el cruce de líderes a Canadá para terminar como puntero del Grupo B.

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La finalización de esta última fecha marcará cuáles serán los cruces de los 16avos de final, la nueva instancia que se añadió en esta edición de la competencia producto de la ampliación de 32 a 48 participantes.

Aunque aún hay lugar para sorpresas y cambios en los emparejamientos, luego de este inicio de la tercera fecha aparecen en el horizonte diferentes cruces que reunirán muchas miradas, como Argentina-Uruguay, Brasil-Japón, Portugal-Ghana y España-Austria. Vale destacar que la Albiceleste podría cruzarse al Scratch en un hipotético cruce de semifinales.

Según precisó el periodista y estadígrafo de El Gráfico, Silvio Maverino, también se pueden producir otros enfrentamientos con respecto a los mejores terceros porque Paraguay se mediría a Alemania y Croacia se cruzaría con Colombia, entre otros compromisos. De igual manera, esto puede cambiar en cada duelo hasta el final de esta ronda.

Alemania (1° del Grupo E) vs. Paraguay (mejor tercero a definir entre Grupos A, B, C, D y F)

ASÍ ESTÁN LOS CRUCES DE 16AVOS DE FINAL TRAS LA GOLEADA DE BRASIL:

Francia (1° del Grupo I) vs. Suecia (mejor tercero a definir entre Grupos C, D, F, G y H)

Corea del Sur (2° del Grupo A) vs. Canadá (2° del Grupo B)

Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C)

Portugal (2° del Grupo K) vs. Ghana (2° del Grupo L)

España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J)

Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Bosnia (mejor tercero a definir entre Grupos B, E, F, I y J)

Egipto (1° Grupo G) vs. Cabo Verde (mejor tercero a definir entre Grupos A, E, H, I y J)

Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F)

Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I)

México (1° del Grupo A) vs. Escocia (mejor tercero a definir entre Grupo C, E, F, H y I)

Inglaterra (1° del Grupo L) vs. Argelia (mejor tercero a definir entre el Grupo E, H, I, J y K)

Argentina (1° del Grupo J) vs. Uruguay (2° del Grupo H)

Australia (2° del Grupo D) vs. Irán (2° del Grupo G)

Suiza (1° del Grupo B) vs. Bélgica (mejor tercero a definir entre el Grupo E, F, G, I y J)

Colombia (1° del Grupo K) vs. Croacia (mejor tercero a definir entre el Grupo D, E, I, J y L)

Quiénes ya aseguraron su boleto a los 16avos de final:

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Brasil

Marruecos

La selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo:

Haití

Túnez

Turquía

Jordania

Panamá

Qatar

¿Cuándo se juegan los 16avos del Mundial 2026?

La primera ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 iniciará inmediatamente después de la fase de grupos. Se disputarán del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con un total de 16 partidos. En esta instancia participarán los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros del torneo.