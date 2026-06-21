Clausura: triunfos de Alianza, Desamparados, López Peláez, Carpintería, Atenas y Villa Ibáñez

A la espera del debut del último campeón, Atlético Minero , que este martes recibirá a Colón Junior para completar la fecha, se jugó gran parte de la primer jornada del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina que solamente tuvo un empate en la cantidad de partidos que se disputaron entre viernes y domingo.

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En la mañana del domingo, en cancha de Peñarol, FC López Peláez venció por 3-1 a Defensores de Argentinos que estrenó a Guillermo Álvarez como nuevo entrenador. Cristian Aguilera, Néstor Yevcin y Gerardo Morales marcaron los goles Toneleros, descontando Lucas Cáceres.

El sábado, en Santa Lucía, Atlético Alianza abrió con todo derrotando por 3-1 a Sportivo Peñarol. Juan Schiany, Fabián Carrizo y Gonzalo Avellaneda convirtieron para el Lechuzo,m descontando Forlán Vera para el Bohemio.

En La Bebida, Sportivo Rivadavia y Atlético Unión empataron sin goles en los debuts de Mauricio Fernández y Eduardo Magallanes como nuevos entrenadores respectivamente.

RESTO DEL CLAUSURA

En Desampardos, el Víbora dio vuelta la historia ante Sportivo 9 de Julio para terminar ganando por 2-1 finalmente. Rodrigo Ozán puso arriba a los del Este, pero Paulo Garín y Lucca Flores le dieron la victoria al Puyutano.

En Ullum, Villa Ibáñez empezó con el pie derecho al quedarse con el clásico ullunero después de vencer por 3-1 a San Lorenzo. Mientras que en Zonda, Sarmiento no pudo de local ante Atenas Pocito contra el que perdió por 2-1.

La fecha había comenzado el viernes con el triunfo por 2-1 de Atlético Trinidad sobre Atlético Marquesado, en el debut de Pachi Pascual como entrenador del León. Juan Fernández y Nicolás Lucero marcaron los goles del local, descontando Alex Páez para el Tricolor.

Finalmente, en el Sur Pocitano, Deportivo Carpintería abrió su segundo semestre con triunfo al vencer por 1-0 a Juventud Zondina.