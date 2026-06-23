Mercado de pases caliente: 20 futbolistas cruzaron de vereda para reforzar a los clubes en el Clausura local

Mientras el Torneo Clausura del fútbol sanjuanino ya comenzó a rodar, los clubes siguen activos en el mercado de pases. Con el libro de incorporaciones abierto hasta la tercera fecha, los dirigentes y cuerpos técnicos aprovechan los últimos días para reforzar sus planteles de cara a la segunda mitad de la temporada.

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Uno de los movimientos más destacados se dio en San Lorenzo de Ullum, que concretó el regreso de Héctor "Bebo" Pérez. El futbolista vuelve al conjunto ullunero tras su paso por San Martín de Mendoza, donde disputó el Federal A. Además, el club ya había incorporado al arquero Iván Díaz, proveniente de Trinidad, y al delantero Horacio Nievas, ex Alianza.

En Rivadavia también hubo novedades importantes. El equipo oficializó las incorporaciones de Santiago Orellano, Maximiliano Robledo, Ignacio González y Pedro Valiente, quienes incluso ya tuvieron participación durante el fin de semana.

Por su parte , Colón Junior también sumó: en la tarde del lunes confirmó a Iván Escudero, de último paso por Atenas, quien ya se encuentra a disposición del entrenador Fabricio Paz. El Merengue había confirmado previamente la llegada de Rodrigo Galván, ex Sportivo Desamparados.

El último campeón, Atlético Minero, continúa reforzando su plantel y cerró la incorporación de Nicolás Moral, quien dejó Desamparados para sumarse al conjunto minero. Días atrás, la institución ya había anunciado la llegada de Facundo García, que venía de Peñarol.

En Santa Lucía, Alianza también movió fichas. El Lechuzo incorporó a Luciano Riveros, procedente de la Reserva de San Martín y con pasado en Unión. Además, ya había asegurado las llegadas del defensor Fabián Carrizo, ex Colón Junior, y el regreso de Wilfredo "Willy" Bronvale desde Atenas.

En Chimbas también hubo una cara nueva en Sportivo Peñarol: Matías Barifusa, dejó Trinidad para convertirse en refuerzo del equipo que conduce Matías Garrido.

Atlético Trinidad hizo lo propio también: Juan Ignacio Pérez, defensor central proveniente de Zondina, se sumó a León, que previamente había confirmado el regreso de Nicolás Lucero.

Sarmiento de Zonda también tuvo movimiento en los últimos días con la incorporación de Franco Palacios, quien cruzó de vereda para sumarse al equipo zondino.

En el plano de los entrenadores, Atenas de Pocito anunció un cambio importante. Ángel Márquez dejó de ser el director técnico y su lugar será ocupado por Facundo Guevara, quien venía realizando una destacada tarea al frente de la Cuarta División del Mirasol.

Por otro lado, Marquesado sumó de a dos: incorporó a Marcelo Guajardo y Diego Riveros para afrontar el Clausura.

En Sportivo Desamparados hubo una sola incorporación, la única cara nueva hasta el momento es la de Elías Oballes. El experimentado marcador central llegó desde Unión, donde se consagró bicampeón, y buscará aportar jerarquía a la defensa puyutana.

Finalmente, Villa Ibáñez confirmó una sola incorporación: se trata del arquero Ezequiel Herrera, de último paso por Picón.

Con el cierre del libro de pases cada vez más cerca, no se descartan nuevas incorporaciones en los próximos días en un mercado que sigue mostrando una intensa actividad en el fútbol sanjuanino.