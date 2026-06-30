Celina Novatti, la joya que descolló en el básquet sanjuanino y sacó boleto al Mundial con la Selección U18

Con apenas 16 años, pero con el aplomo necesario para ganarse un lugar en la selección argentina U18 , Celina Novatti disfruta haber formado parte del equipo que consiguió el pasaje al próximo Mundial U19 , que se disputará en julio de 2027 en China. Si bien nació en Corrientes el 21 de septiembre de 2009, su camino al estrellato nacional tuvo una escala fundamental en San Juan, donde su talento y capacidad técnica la hicieron sobresalir de manera notable por sobre el resto de las jugadoras locales antes de continuar su proyección en los primeros planos de la Liga Nacional.

Novatti en San Juan no pasó desapercibida. Su juego era sobresaliente, capaz de cambiar un partido ella sola y con una diferencia altísima de categoría con respecto a su camada. Llevó a Urquiza a la cima y era el comentario del mundillo del básquet local: es distinta, pero como ocurre habitualmente, el camino era emigrar y así fue.

Representante del recambio del básquet femenino en el país, Celina es hija del actual entrenador de Hindú , el riocuartense y también exjugador Renato Novatti, quien cuenta que su hija comenzó con la práctica desde muy pequeña. Primero lo hizo en el club Hércules; pasó por Juventus y por las selecciones formativas de Corrientes; luego emigró a Urquiza de San Juan, institución donde su nivel superó todas las expectativas de la competencia regional. S

u descollante rendimiento en tierras sanjuaninas fue el trampolín para llegar a Gorriones de Río Cuarto —donde, con apenas 15 años, debutó en la Liga Nacional— y, en 2025, pasar a formar parte del plantel de Hindú, club en el que participó en la segunda parte de la Liga Nacional. Tiempo suficiente para demostrar el talento y el protagonismo necesarios para ser convocada a la selección nacional.

Según la palabra autorizada de su padre y entrenador, Celina “se desenvuelve como base o ayuda base, tiene mucha velocidad de desplazamiento, es muy agresiva para defender, posee un buen manejo de pelota con ambas manos y un buen tiro de tres”, repasa Renato, quien además destaca que en la selección tuvo mucho trabajo defensivo.

A días de haber conseguido la medalla de bronce y un lugar en el podio junto a Estados Unidos y Canadá, y mientras reparte su tiempo entre el estudio y los entrenamientos en Hindú Club, Celina le contó a La Voz cómo vivió el torneo que le dio a Argentina el derecho de participar en el próximo Mundial de la categoría U19.

"Fue una experiencia muy linda, única. Pero, a su vez, lo viví con mucha ansiedad y nerviosismo, porque era mi debut en la selección, a diferencia de mis compañeras, que ya tenían experiencia en el Sudamericano. Valoro la experiencia que recogí al haber jugado con otros países, como Estados Unidos, que es una potencia y donde muchas de esas jugadoras pasarán a ser profesionales", dijo Celina.

Y agregó que "en esta selección doy una desventaja porque soy dos años menor, pero físicamente estoy preparada para jugar con jugadoras más grandes que yo. Mi sueño es participar en el Mundial, tengo muchas expectativas. Pero tengo que ganarme el lugar en todo este tiempo, hasta que llegue la fecha de viajar a China".

Fuente: La Voz / Redacción