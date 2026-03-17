Se habilitó la primera preventa para el partido de Los Pumas en San Juan. Será ante Gales en el Estadio del Bicentenario en el marco del Nations Championship.

Los Pumas en San Juan: comenzó la venta de entradas con precios que van desde los 25 mil a los 200 mil pesos

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La expectativa por ver a Los Pumas en San Juan ya se hace sentir. Desde este lunes quedó habilitada la primera preventa de entradas para el partido que disputará el seleccionado argentino frente a Gales el próximo 11 de julio en el Estadio San Juan del Bicentenario, en el marco del nuevo Nations Championship.

El encuentro, que comenzará a las 16 horas, será uno de los tres compromisos que afrontarán Los Pumas durante la ventana internacional de julio. El equipo dirigido por Felipe Contepomi iniciará su participación el 4 de julio ante Escocia en Córdoba, luego se presentará en suelo sanjuanino frente a Gales y cerrará la serie el 18 de julio contra Inglaterra en Santiago del Estero.

Las entradas pueden adquirirse exclusivamente a través de la plataforma Ticketek y la venta se desarrollará en tres etapas. La Preventa 1 estará vigente del 17 de marzo al 5 de abril, la Preventa 2 se extenderá del 6 al 26 de abril y la venta general comenzará el 27 de abril.

Precios de las entradas En cuanto a los valores, para el partido en San Juan los precios en esta primera etapa parten desde los 25 mil pesos para la categoría 1, 35 mil pesos para la categoría 2 y 70 mil pesos para la categoría 3. En tanto, las ubicaciones premium tendrán un costo inicial de 150 mil pesos para la categoría 4 y 200 mil pesos para la categoría 5.

image Nations Championship: todos los equipos El Nations Championship será un nuevo torneo internacional que reunirá a doce seleccionados de elite, enfrentando a las potencias del hemisferio norte y sur. Participarán los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- junto a los representativos de SANZAAR -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica- más los invitados Fiji y Japón.