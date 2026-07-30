Nicki Nicole sorprendió con un radical cambio de look y revolucionó las redes antes del lanzamiento de "JPT"

Nicki Nicole volvió a captar todas las miradas. A pocos días del lanzamiento de "JPT" , el álbum con el que abrirá una nueva etapa en su carrera, la artista rosarina sorprendió a sus millones de seguidores con un cambio de look que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

Jáchal celebrará el legado de Buenaventura Luna con una nueva edición del Festival del Molino Viejo

Murió a los 62 años un reconocido actor ganador de un Goya

La cantante decidió renovar por completo su imagen y compartió el resultado en Instagram, donde acumuló más de 500.000 "Me Gusta" en pocas horas y miles de comentarios elogiando su transformación.

Después de haber estrenado recientemente un flequillo recto, Nicki fue un paso más allá y sumó un llamativo mechón teñido de rubio en uno de los laterales de su cabello.

El contraste entre el tono claro y su tradicional base castaña generó una catarata de reacciones entre sus seguidores, que celebraron el cambio y destacaron su estilo.

Junto a las imágenes, la cantante dejó un mensaje que alimentó la expectativa por su nuevo trabajo discográfico:

"Adentrándome paso a paso a la nueva era. JPT viene para quedarse".

La publicación se llenó rápidamente de mensajes como "Cada día más linda", "Todo te queda bien", "Qué mujer bella", "Preciosa" y "Quedé enamorado", reflejando el entusiasmo de sus fanáticos.

"JPT", el disco que marcará una nueva etapa

El cambio de imagen acompaña el lanzamiento de "JPT", el nuevo álbum de Nicki Nicole, que la propia artista describió como una "bitácora de dos años" de trabajo y crecimiento personal.

El proyecto representa una etapa de renovación tanto musical como estética, en la que la rosarina busca mostrar una faceta diferente sin perder la identidad que la convirtió en una de las principales referentes de la música urbana latinoamericana.

Además de preparar el estreno de su nuevo disco, Nicki atraviesa un gran presente profesional gracias a su incorporación al jurado de la nueva edición de Popstars.

En los últimos días compartió imágenes del detrás de escena del programa y videos cantando junto a Ángela Torres, una dupla que rápidamente despertó el interés de los fanáticos y se viralizó en las redes sociales.

Una artista que apuesta a reinventarse

No es la primera vez que Nicki Nicole sorprende con un cambio de imagen. En los últimos años experimentó con distintos cortes y estilos, incluyendo una melena mucho más corta presentada meses atrás.

Sin embargo, en esta oportunidad decidió agregar un detalle de color que marca el inicio de una nueva etapa artística y acompaña el lanzamiento de uno de los proyectos más esperados de su carrera.

Con "JPT" a punto de salir a la luz y nuevos desafíos en televisión, Nicki Nicole demuestra una vez más que la reinvención forma parte de su sello personal y que continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes de la escena musical argentina.