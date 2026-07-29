La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y reveló el motivo de la ruptura

La cantante puso fin a los rumores con un comunicado en sus redes sociales. Aseguró que la decisión fue tomada de común acuerdo y explicó que el quiebre no tuvo que ver con una falta de amor.

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Después de días de especulaciones, La Joaqui confirmó que su relación con Luck Ra llegó a su fin. La artista utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado en el que explicó los motivos de la separación y pidió respeto por el difícil momento que atraviesan ambos.

"Queremos comunicar, antes de que sigan las versiones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin", expresó la cantante en el inicio del mensaje.

Además, aclaró que la ruptura se produjo en buenos términos y descartó que existiera un conflicto sentimental. "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares", sostuvo.

La artista también salió al cruce de las versiones que aseguraban que el cantante no tenía buena relación con sus hijas. "Facundo siempre amó a mis nenas y ellas a él", afirmó, desmintiendo los rumores que circulaban en redes sociales.

Sobre los verdaderos motivos de la separación, explicó que ambos tienen proyectos de vida diferentes. "Son deseos de un futuro y etapa distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor con el que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa", escribió.