El DT de Egipto quedó en medio de una pelea entre sus dos esposas y terminó desmayado

Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto, volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El técnico protagonizó un insólito episodio durante sus vacaciones en la Costa Norte egipcia, donde una pelea entre su actual esposa y familiares de su expareja terminó con el entrenador desmayado y con intervención policial.
El episodio ocurrió en el bar de un exclusivo hotel ubicado en el complejo turístico de Marina. Según medios árabes, Hassan había asistido horas antes a un espectáculo musical junto a su actual pareja, Dan-Adam, y luego se dirigió al establecimiento para descansar. La situación cambió por completo cuando llegaron los hijos de su primera esposa, Huwayda, con quien el entrenador todavía mantenía un vínculo matrimonial. Los jóvenes habrían increpado al técnico, lo sujetaron de la silla e intentaron llevárselo del lugar.
La actual pareja de Hassan intervino para evitar que se lo llevaran y la discusión rápidamente subió de tono. Lo que comenzó con cruces verbales terminó en una pelea en la que participaron varias personas y que alteró la tranquilidad de los huéspedes.
Una pelea que terminó con el entrenador en el piso
De acuerdo con el relato de Dan-Adam, la situación se volvió violenta y ella habría recibido golpes, patadas y tirones de cabello. También aseguró que le arrojaron café caliente en el rostro durante el enfrentamiento.
En medio del caos, Hassan quedó en el centro de la disputa y finalmente se desvaneció. El personal del hotel pidió asistencia médica y también intervino la Policía para controlar el conflicto.
El episodio fue registrado en video y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando repercusión en Egipto y también en otros países.
Hubo denuncias, pero las partes retiraron los cargos
Después de la pelea, Huwayda se presentó ante la Policía para realizar una denuncia, aunque posteriormente decidió retirar los cargos. La actual esposa del entrenador, por su parte, sostuvo que la investigación sobre lo ocurrido continuaba.
Otros reportes señalaron que inicialmente hubo acusaciones cruzadas entre los dos grupos involucrados, pero que finalmente las partes desistieron de avanzar con las denuncias.