El DT de Egipto quedó en medio de una pelea entre sus dos esposas y terminó desmayado

Hossam Hassan quedó atrapado en una violenta discusión familiar durante sus vacaciones. El entrenador tuvo que recibir asistencia médica tras desvanecerse en un hotel.

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Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto, volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El técnico protagonizó un insólito episodio durante sus vacaciones en la Costa Norte egipcia, donde una pelea entre su actual esposa y familiares de su expareja terminó con el entrenador desmayado y con intervención policial.

El episodio ocurrió en el bar de un exclusivo hotel ubicado en el complejo turístico de Marina. Según medios árabes, Hassan había asistido horas antes a un espectáculo musical junto a su actual pareja, Dan-Adam, y luego se dirigió al establecimiento para descansar. La situación cambió por completo cuando llegaron los hijos de su primera esposa, Huwayda, con quien el entrenador todavía mantenía un vínculo matrimonial. Los jóvenes habrían increpado al técnico, lo sujetaron de la silla e intentaron llevárselo del lugar.

La actual pareja de Hassan intervino para evitar que se lo llevaran y la discusión rápidamente subió de tono. Lo que comenzó con cruces verbales terminó en una pelea en la que participaron varias personas y que alteró la tranquilidad de los huéspedes.

CHAOS IN EGYPT!



Hossam Hassan, coach of the Egyptian national team, watched his two wives erupt into a violent fight at a hotel on the North Coast.



The stress proved too much — Hassan fainted on the spot and was rushed to hospital, while police detained both women. pic.twitter.com/EkMDEj8Ftf — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) August 17, 2026 Una pelea que terminó con el entrenador en el piso De acuerdo con el relato de Dan-Adam, la situación se volvió violenta y ella habría recibido golpes, patadas y tirones de cabello. También aseguró que le arrojaron café caliente en el rostro durante el enfrentamiento.

En medio del caos, Hassan quedó en el centro de la disputa y finalmente se desvaneció. El personal del hotel pidió asistencia médica y también intervino la Policía para controlar el conflicto.