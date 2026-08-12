Día Mundial del Hijo del Medio: qué dice la ciencia sobre la personalidad de los hijos del medio

En el marco de su día internacional, un análisis de gran escala pone el foco en los hijos intermedios. Lejos del mito de los "olvidados", la investigación destaca que desarrollan mayores niveles de honestidad-humildad, empatía y espíritu de equipo.

Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio.

Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio, una fecha que busca visibilizar a quienes crecen entre un hermano mayor y uno menor. Tradicionalmente asociados al estereotipo de "los eternos olvidados" o a la falta de atención familiar, la ciencia empieza a reivindicar su rol con conclusiones reveladoras.

Lejos de los mitos, un reciente análisis científico demostró que los hijos intermedios suelen desarrollar rasgo de personalidad más orientados a la cooperación, la honestidad y la empatía en comparación con sus hermanos

Honestidad-humildad: Se destaca una menor tendencia a la manipulación, un desinterés por los lujos o beneficios materiales excesivos y una marcada sinceridad.

Agradabilidad: Refleja una mayor predisposición al perdón, paciencia y una fuerte inclinación a cooperar tanto en el ámbito familiar como en el social.

Negociación, empatía y el arte de compartir ¿A qué se deben estos rasgos? Los autores del estudio señalan que la propia dinámica de crecer entre dos extremos obliga al hijo del medio a negociar, compartir y adaptarse de manera constante desde la infancia. Esa necesidad de mediar entre las demandas del hermano mayor y la atención que suele acaparar el menor forja, con los años, un carácter caracterizado por la independencia, la escucha activa y un liderazgo sereno. De este modo, los hijos intermedios transforman un desafío cotidiano en una herramienta de inteligencia emocional y social para toda la vida adulta.