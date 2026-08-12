    • 12 de agosto de 2026 - 16:44

    Día Mundial del Hijo del Medio: qué dice la ciencia sobre la personalidad de los hijos del medio

    En el marco de su día internacional, un análisis de gran escala pone el foco en los hijos intermedios. Lejos del mito de los "olvidados", la investigación destaca que desarrollan mayores niveles de honestidad-humildad, empatía y espíritu de equipo.

    Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio.

    Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio, una fecha que busca visibilizar a quienes crecen entre un hermano mayor y uno menor. Tradicionalmente asociados al estereotipo de "los eternos olvidados" o a la falta de atención familiar, la ciencia empieza a reivindicar su rol con conclusiones reveladoras.

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    Lejos de los mitos, un reciente análisis científico demostró que los hijos intermedios suelen desarrollar rasgo de personalidad más orientados a la cooperación, la honestidad y la empatía en comparación con sus hermanos

    Honestidad-humildad: Se destaca una menor tendencia a la manipulación, un desinterés por los lujos o beneficios materiales excesivos y una marcada sinceridad.

    Agradabilidad: Refleja una mayor predisposición al perdón, paciencia y una fuerte inclinación a cooperar tanto en el ámbito familiar como en el social.

    Negociación, empatía y el arte de compartir

    ¿A qué se deben estos rasgos? Los autores del estudio señalan que la propia dinámica de crecer entre dos extremos obliga al hijo del medio a negociar, compartir y adaptarse de manera constante desde la infancia. Esa necesidad de mediar entre las demandas del hermano mayor y la atención que suele acaparar el menor forja, con los años, un carácter caracterizado por la independencia, la escucha activa y un liderazgo sereno. De este modo, los hijos intermedios transforman un desafío cotidiano en una herramienta de inteligencia emocional y social para toda la vida adulta.

    Los rasgos que los especialistas asocian con los hijos del medio son, según La mente es maravillosa:

    • Personalidad competitiva y tendencia a la rebeldía. El hijo mediano suele desarrollar una necesidad de competir con sus hermanos por la atención de los padres, lo que puede llevar a una actitud más rebelde y una mayor destreza en el ámbito competitivo.
    • Habilidades sociales desarrolladas. La búsqueda de atención por parte de los adultos favorece en el hijo del medio un desarrollo temprano de la asertividad, la comunicación efectiva y las capacidades de negociación.
    • Mayor presencia de celos y estrés emocional. Este síndrome sostiene que el hermano mayor y el menor suelen ocupar el lugar de preferidos para los padres, lo que fomenta experiencias de celos y sufrimiento emocional en el hijo mediano.
    • Tendencia a asumir riesgos. La menor supervisión parental puede otorgar al hijo del medio mayor libertad para involucrarse en conductas de riesgo, reforzando una actitud exploradora y arriesgada.
    • Independencia y capacidad resolutiva. Según el libro The Secret Power of Middle Children, crecer con menos refuerzos parentales puede favorecer el desarrollo de la independencia, la creatividad y la capacidad de resolver problemas en el hijo mediano.
    • Percepción de abandono y soledad. El hecho de observar que los otros hermanos reciben más atención puede dejar una huella de abandono y soledad.

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