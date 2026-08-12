Día Mundial del Hijo del Medio: qué dice la ciencia sobre la personalidad de los hijos del medio

Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio, una fecha que busca visibilizar a quienes crecen entre un hermano mayor y uno menor. Tradicionalmente asociados al estereotipo de "los eternos olvidados" o a la falta de atención familiar, la ciencia empieza a reivindicar su rol con conclusiones reveladoras.
Lejos de los mitos, un reciente análisis científico demostró que los hijos intermedios suelen desarrollar rasgo de personalidad más orientados a la cooperación, la honestidad y la empatía en comparación con sus hermanos
Honestidad-humildad: Se destaca una menor tendencia a la manipulación, un desinterés por los lujos o beneficios materiales excesivos y una marcada sinceridad.
Agradabilidad: Refleja una mayor predisposición al perdón, paciencia y una fuerte inclinación a cooperar tanto en el ámbito familiar como en el social.
Negociación, empatía y el arte de compartir
¿A qué se deben estos rasgos? Los autores del estudio señalan que la propia dinámica de crecer entre dos extremos obliga al hijo del medio a negociar, compartir y adaptarse de manera constante desde la infancia. Esa necesidad de mediar entre las demandas del hermano mayor y la atención que suele acaparar el menor forja, con los años, un carácter caracterizado por la independencia, la escucha activa y un liderazgo sereno. De este modo, los hijos intermedios transforman un desafío cotidiano en una herramienta de inteligencia emocional y social para toda la vida adulta.
Los rasgos que los especialistas asocian con los hijos del medio son, según La mente es maravillosa:
- Personalidad competitiva y tendencia a la rebeldía. El hijo mediano suele desarrollar una necesidad de competir con sus hermanos por la atención de los padres, lo que puede llevar a una actitud más rebelde y una mayor destreza en el ámbito competitivo.
- Habilidades sociales desarrolladas. La búsqueda de atención por parte de los adultos favorece en el hijo del medio un desarrollo temprano de la asertividad, la comunicación efectiva y las capacidades de negociación.
- Mayor presencia de celos y estrés emocional. Este síndrome sostiene que el hermano mayor y el menor suelen ocupar el lugar de preferidos para los padres, lo que fomenta experiencias de celos y sufrimiento emocional en el hijo mediano.
- Tendencia a asumir riesgos. La menor supervisión parental puede otorgar al hijo del medio mayor libertad para involucrarse en conductas de riesgo, reforzando una actitud exploradora y arriesgada.
- Independencia y capacidad resolutiva. Según el libro The Secret Power of Middle Children, crecer con menos refuerzos parentales puede favorecer el desarrollo de la independencia, la creatividad y la capacidad de resolver problemas en el hijo mediano.
- Percepción de abandono y soledad. El hecho de observar que los otros hermanos reciben más atención puede dejar una huella de abandono y soledad.