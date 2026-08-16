    • 16 de agosto de 2026 - 10:49

    De TikTok a las plazas: qué es "farmear aura", la nueva tendencia viral

    La expresión nació en el mundo de los videojuegos y se convirtió en una de las frases más utilizadas por jóvenes en redes sociales. Ahora, el fenómeno salió de las pantallas y sumó competencias en espacios públicos.

    Qué significa farmear aura, la nueva tendencia de TikTok que llegó a las plazas.

    Qué significa "farmear aura", la nueva tendencia de TikTok que llegó a las plazas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Si en los últimos días escuchaste a chicos o adolescentes decir que alguien está “farmeando aura”, probablemente te hayas preguntado qué significa. La expresión se volvió viral en TikTok y otras redes sociales y rápidamente pasó del lenguaje digital a la vida cotidiana.

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    “Farmear” es un término tomado del mundo de los videojuegos. Allí se utiliza para describir la realización repetida de determinadas acciones con el objetivo de conseguir recursos, experiencia o puntos.

    En el lenguaje de las redes, en cambio, “aura” hace referencia a la presencia, el carisma, el estilo, la seguridad o esa capacidad de una persona para llamar la atención sin necesidad de hacer demasiado.

    Por eso, “farmear aura” significa realizar una acción que permita sumar simbólicamente puntos de presencia, actitud o admiración. Una mirada, una pose, una forma de caminar, un baile o incluso una reacción ante determinada situación pueden ser consideradas una manera de “ganar aura”.

    La expresión se instaló especialmente entre usuarios jóvenes y comenzó a utilizarse para describir a personas que proyectan seguridad o que protagonizan momentos considerados particularmente llamativos.

    Lo que comenzó como una expresión vinculada a memes y videos de TikTok ahora adquirió una nueva dimensión: las llamadas “batallas de farmear aura”.

    En estos encuentros, dos o más participantes se enfrentan de manera simbólica para demostrar quién tiene mayor presencia. No se trata de una pelea física. Los competidores utilizan poses, gestos, movimientos, bailes y diferentes actitudes mientras el público observa y determina quién logró destacarse más.

    La tendencia comenzó a ganar espacio en distintos países de Latinoamérica y también llegó a Argentina. En San Nicolás, por ejemplo, ya fue anunciada una batalla para el próximo sábado 22 de agosto en Plaza Mitre.

    En otros países, como Perú, México, Paraguay y Brasil, también comenzaron a organizarse encuentros relacionados con esta tendencia, algunos incluso con premios para los participantes.

    La dinámica puede incluir movimientos y gestos que también son populares en TikTok, como el “mewing”, el “six-seven”, determinadas poses de personajes o pasos que rápidamente se transforman en virales.

    La tendencia comenzó a ganar espacio en distintos países de Latinoamérica y también llegó a Argentina. En San Nicolás, por ejemplo, ya fue anunciada una batalla para el próximo sábado 22 de agosto en Plaza Mitre.

    En otros países, como Perú, México, Paraguay y Brasil, también comenzaron a organizarse encuentros relacionados con esta tendencia, algunos incluso con premios para los participantes.

    La dinámica puede incluir movimientos y gestos que también son populares en TikTok, como el “mewing”, el “six-seven”, determinadas poses de personajes o pasos que rápidamente se transforman en virales.

    Así, lo que hasta hace poco parecía ser simplemente otra expresión surgida de Internet comenzó a convertirse en un fenómeno presencial. Una tendencia nacida de la cultura gamer y alimentada por las redes sociales que ahora encontró en las plazas un nuevo escenario para demostrar quién tiene más “aura”.

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