Cómo limpiar la pantalla del televisor para que quede brillante y sin manchas

¿Te ha pasado que limpias la pantalla de tu televisor y, en lugar de quedar impecable, aparecen nuevas manchas? Esta es una de las situaciones más frustrantes al momento de realizar la limpieza del hogar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas marcas no significan que la superficie esté dañada, sino que pueden aparecer por utilizar materiales o productos inadecuados.

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Aunque a simple vista se trata de un asunto estético, mantener la pantalla en buenas condiciones también contribuye a conservar una imagen nítida y a prevenir posibles daños ocasionados por una limpieza incorrecta.

Las manchas pueden aparecer por diferentes motivos. El contacto frecuente con las manos, especialmente al mover o ajustar el televisor, puede dejar residuos de grasa y huellas sobre la superficie. A esto se suma el polvo presente en el ambiente, que puede acumularse y hacerse más visible cuando el equipo está apagado o recibe directamente la luz.

De acuerdo con LG, si la superficie presenta manchas, polvo o alguna sustancia adherida, es importante limpiarla con cuidado para evitar deteriorarla. Antes de comenzar, desconecte el televisor de la corriente eléctrica y espere unos momentos.

Para retirar la suciedad, utilice un paño suave de microfibra y páselo delicadamente por la zona afectada, sin ejercer demasiada presión. Si la marca permanece, humedezca ligeramente el paño con agua y vuelva a limpiar la superficie.

Una vez finalizado el proceso, pase un paño de microfibra seco para retirar cualquier rastro de humedad. Es importante evitar que el líquido se desplace hacia la parte inferior de la pantalla, pues podría ingresar al interior del equipo y ocasionar fallas.

También se recomienda evitar el uso de alcohol, detergentes y otros productos químicos, ya que pueden deteriorar la superficie y afectar tanto su apariencia como su funcionamiento.

Realizar este cuidado de manera periódica y emplear los materiales adecuados ayuda a mantener la pantalla en mejores condiciones, reducir la acumulación de suciedad y disfrutar de una imagen más limpia y nítida.