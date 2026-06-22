    • 22 de junio de 2026 - 11:56

    Solcito Fijo reveló por primera vez a su padre Piñón sin maquillaje: el video inédito

    La publicación desencadenó una ola de mensajes conmovedores.

    Solcito y su padre, Piñón Fijo.

    Solcito y su padre, Piñón Fijo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un video cargado de nostalgia y emoción volvió a poner en el centro de la escena a la familia de Piñón Fijo. En las últimas horas, Solcito Fijo difundió en sus redes sociales un material inédito de su infancia donde se la ve compartiendo distintos momentos junto a su padre, el popular payaso argentino.

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    Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran escenas familiares que despertaron sorpresa y ternura entre sus seguidores. El registro recupera instantes cotidianos de la infancia de Solcito junto a su hermano y su padre, en un clima íntimo que contrasta con la masividad del personaje infantil.

    El contenido fue replicado por usuarios en distintas plataformas y generó una fuerte repercusión, especialmente por el valor sentimental del material, que expone una faceta más privada de la vida del artista y su vínculo familiar.

    En los comentarios, muchos destacaron la carga emotiva del video y el hecho de poder ver a Piñón Fijo en un contexto más cercano, lejos del escenario y del personaje que lo convirtió en una figura emblemática del entretenimiento infantil en Argentina.

    La publicación se suma a otros momentos recientes en los que la familia Fijo volvió a estar en el foco mediático, siempre atravesados por la relación entre el artista y sus hijos, que han construido también sus propias carreras vinculadas al mundo artístico.

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