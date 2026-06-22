Solcito Fijo reveló por primera vez a su padre Piñón sin maquillaje: el video inédito

Un video cargado de nostalgia y emoción volvió a poner en el centro de la escena a la familia de Piñón Fijo. En las últimas horas, Solcito Fijo difundió en sus redes sociales un material inédito de su infancia donde se la ve compartiendo distintos momentos junto a su padre, el popular payaso argentino.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran escenas familiares que despertaron sorpresa y ternura entre sus seguidores. El registro recupera instantes cotidianos de la infancia de Solcito junto a su hermano y su padre, en un clima íntimo que contrasta con la masividad del personaje infantil.

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El contenido fue replicado por usuarios en distintas plataformas y generó una fuerte repercusión, especialmente por el valor sentimental del material, que expone una faceta más privada de la vida del artista y su vínculo familiar.

En los comentarios, muchos destacaron la carga emotiva del video y el hecho de poder ver a Piñón Fijo en un contexto más cercano, lejos del escenario y del personaje que lo convirtió en una figura emblemática del entretenimiento infantil en Argentina.