    • 31 de julio de 2026 - 19:46

    Femicidio de Gemma Álvarez: Marín se negó a declarar y la audiencia se interrumpió porque "le faltaba un poco el aire"

    Matías Ezequiel Marín optó por no responder ante la Justicia durante la audiencia de formalización. Minutos después manifestó una descompensación, obligó a un cuarto intermedio y luego continuó el proceso por el brutal femicidio.

    Martín Ezequiel Marín frente al juez.

    Martín Ezequiel Marín frente al juez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La primera audiencia judicial por el femicidio de Gemma Giselle Álvarez estuvo marcada por el silencio del principal acusado y un momento de tensión dentro de la sala. Matías Ezequiel Marín decidió no prestar declaración ante la Justicia y, pocos segundos después, manifestó sentirse mal, situación que obligó a suspender momentáneamente la audiencia.

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    El episodio ocurrió este viernes por la tarde, durante la audiencia de formalización de la investigación que se desarrolla en Tribunales. Tras ser consultado sobre si iba a declarar, el imputado hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio y evitó brindar cualquier explicación sobre el crimen que se le atribuye.

    La audiencia se frenó tras una descompensación

    Instantes después de negarse a declarar, Marín aseguró que no se encontraba bien. Frente a esa situación, el juez de Garantías, Sergio López Martí, resolvió disponer un cuarto intermedio para que el acusado pudiera ser asistido.

    Durante la interrupción, representantes del Ministerio Público Fiscal ofrecieron que fuera examinado por un médico. Sin embargo, la defensa, a cargo de la abogada María Filomena Noriega, rechazó esa posibilidad al sostener que el imputado únicamente necesitaba "un poco de aire".

    Tras unos minutos, la audiencia pudo reanudarse con normalidad.

    La grave imputación que enfrenta

    Superado el incidente, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Nicolás Schiattino, avanzó con la exposición de la acusación formal contra Marín.

    El representante del Ministerio Público le atribuyó el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, la figura penal con la que se investigan los femicidios y que contempla como única pena la prisión perpetua.

    La Fiscalía sostiene que Marín persiguió a su expareja cuando salía de su casa rumbo al trabajo, la encerró con su automóvil sobre avenida Costanera y, tras hacerla caer de la motocicleta en la que circulaba, la atacó con un cuchillo, provocándole 31 heridas cortopunzantes, según determinó la autopsia.

    Mientras la investigación avanza, la Fiscalía solicitó que el acusado permanezca un año en prisión preventiva y que ese mismo plazo sea destinado a profundizar la investigación antes de la elevación de la causa a juicio.

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