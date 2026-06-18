Cómo sigue de salud Jorge Messi, el papá de Lionel: qué se sabe hasta ahora

El delicado estado de salud de una figura influyente en el fútbol argentino despierta interrogantes y expectativas.

La preocupación por la salud de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, volvió a poner en el centro de la escena a una de las figuras más importantes en la vida del campeón del mundo. El padre del futbolista fue internado y se confirmó que atraviesa un delicado cuadro de salud, una noticia que generó impacto entre sus seres queridos y los fanáticos del astro argentino.

Cabe destacar que Jorge Messi, además de ser el padre de Lionel, fue durante gran parte de su carrera su representante y una de las personas más cercanas en la toma de decisiones profesionales del futbolista. Su acompañamiento fue clave desde los primeros años del jugador y durante los momentos más importantes de su trayectoria.

Detrás de esa historia de esfuerzo también estuvo Celia Cuccittini, la compañera de vida de Jorge Messi durante más de cuatro décadas. Su historia de amor comenzó en Rosario, cuando eran adolescentes y vecinos, y con el paso de los años construyeron una familia que se convirtió en el gran sostén de Lionel durante su camino hacia la gloria.

El oleaje familiar viene fuerte para el capitán, un contexto complejo que también se reflejó en las tribunas del estadio: el palco habitual estuvo llamativamente despoblado, contando solo con la presencia de su esposa Antonela, sus hijos, su suegro y algunos tíos, ante la ausencia del resto de la familia Messi que permanece abocada al cuidado de Jorge.

Esta crítica situación desarticuló las falsas especulaciones y rumores que circulaban en las redes sociales sobre supuestas crisis con su pareja.