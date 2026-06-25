Arranca Hackeando San Juan: las claves sobre el primer evento de Pilares, ciclo organizado por DIARIO DE CUYO

En el marco de Ciclo Pilares , organizado por DIARIO DE CUYO , se realizará Hackeando San Juan, primera edición en la provincia junto a CASETIC. El evento contará con la participación de prestigiosos oradores y referentes del ecosistema tecnológico y productivo que ofrecerán una mirada integral sobre el impacto de la IA y la transformación digital en industrias.

Las delicias locales cautivaron paladares en una nueva edición de S.A.B.O.R Sanjuanino

Fecha, lugar y horario: el evento se realizará este viernes 26 de junio, en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico, en el horario de 8 a 13.

Objetivos del evento: proponer un espacio de encuentro, análisis y networking para abordar los desafíos y oportunidades que plantea la innovación en los sectores estratégicos de la economía regional.

Ejes temáticos. El evento contará con cuatro verticales temáticos, espacios especializados que reunirán a prestigiosos referentes y expertos de cada sector. Los ejes temáticos son:

Participación: contará con la participación de prestigiosos oradores y referentes del ecosistema tecnológico y productivo que ofrecerán una mirada integral sobre el impacto de la IA y la transformación digital en industrias con alto potencial de crecimiento y demanda real.

Público: entre un público de 400 oyentes figuran empresarios, emprendedores, funcionarios y estudiantes de carreras a fines que se inscribieron con anticipación para participar de este evento. El cupo de participación ya está completo.

Transmisión. Los interesados en participar de Hackeando San Juan que se quedaron fuera por falta de cupo, igual podrán hacerlo a distancia. DIARIO DE CUYO transmitirá el evento a través de su página web: www.diariodecuyo.com.ar

Desarrollo. Hackeando San Juan se dividirá en dos bloques en los que los disertantes abordarán diferentes temas.

En el Bloque I ‘Minería Tech’ disertarán:

Rodrigo Elizondo , superintendente de IT en Barrick / Veladero: Actualmente impulsa iniciativas de inteligencia artificial y digitalización orientadas a mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de las operaciones mineras.

Actualmente impulsa iniciativas de inteligencia artificial y digitalización orientadas a mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de las operaciones mineras. Marcelo Sambrizzi, licenciado en Sistemas Vicuña: actualmente se desempeña como Gerente de IT en Vicuña, donde lidera proyectos vinculados a inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y transformación digital en la industria minera.

actualmente se desempeña como Gerente de IT en Vicuña, donde lidera proyectos vinculados a inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y transformación digital en la industria minera. Francisco Pontoriero , presidente de Achilles AI y fundador de InfoControl: l icenciado en Sistemas de Información y Doctor en Educación. Actualmente lidera iniciativas internacionales de inteligencia artificial e innovación tecnológica orientadas a optimizar procesos, gestionar riesgos y acelerar la transformación digital.

icenciado en Sistemas de Información y Doctor en Educación. Actualmente lidera iniciativas internacionales de inteligencia artificial e innovación tecnológica orientadas a optimizar procesos, gestionar riesgos y acelerar la transformación digital. Andrés Menegazzo, magíster ingeniero: e xperto en tecnología y supply chain, con amplia experiencia en minería. Lleva más de 12 años gerenciando para Barrick proyectos de tecnología y logística en las operaciones mineras. Actualmente es director de Economía del Conocimiento y docente posgrado.

xperto en tecnología y supply chain, con amplia experiencia en minería. Lleva más de 12 años gerenciando para Barrick proyectos de tecnología y logística en las operaciones mineras. Actualmente es director de Economía del Conocimiento y docente posgrado. Agustina Gueglio, analista en IA en Los Azules (McEwen Copper): i ngeniera Industrial especializada en Big Data & Analytics. Actualmente lidera el desarrollo e implementación de soluciones de IA en Los Azules, impulsando la automatización y digitalización de procesos operativos, con foco en iniciativas de IA agéntica orientadas a la toma de decisiones en entornos mineros.

ngeniera Industrial especializada en Big Data & Analytics. Actualmente lidera el desarrollo e implementación de soluciones de IA en Los Azules, impulsando la automatización y digitalización de procesos operativos, con foco en iniciativas de IA agéntica orientadas a la toma de decisiones en entornos mineros. Cristian González, presidente de CASETI / CEO de NODOS Hub: es el moderador de este bloque. Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, ha liderado el desarrollo e implementación de soluciones digitales para organizaciones públicas y privadas. Desde CASETIC impulsa iniciativas vinculadas a inteligencia artificial y al fortalecimiento del ecosistema tecnológico provincial.

En el Bloque II ‘Talento, innovación y futuro de la IA’ disertarán:

Leandro Pósleman, senior Data Analyst en Mercado Libre: licenciado en Administración de Empresas. Con más de ocho años de experiencia en empresas tecnológicas líderes de Latinoamérica, desarrolló su carrera en la intersección entre datos, negocio y tecnología, liderando iniciativas de analítica, IA e inteligencia de negocio en Mercado Libre, Teamcore y ZENVIA.

senior Data Analyst en Mercado Libre: licenciado en Administración de Empresas. Con más de ocho años de experiencia en empresas tecnológicas líderes de Latinoamérica, desarrolló su carrera en la intersección entre datos, negocio y tecnología, liderando iniciativas de analítica, IA e inteligencia de negocio en Mercado Libre, Teamcore y ZENVIA. Claudio Alessio, doctor en Filosofía: fundador de Alessio Studio, consultora especializada en transformación digital y adopción de IA. Embajador de Base44, plataforma de IA orientada al desarrollo de aplicaciones. Trabaja en la intersección entre IA, información estratégica y diseño de sistemas complejos, acompañando a empresas, gobiernos y organizaciones.

doctor en Filosofía: fundador de Alessio Studio, consultora especializada en transformación digital y adopción de IA. Embajador de Base44, plataforma de IA orientada al desarrollo de aplicaciones. Trabaja en la intersección entre IA, información estratégica y diseño de sistemas complejos, acompañando a empresas, gobiernos y organizaciones. Franco Penizzotto, ingeniero electrónico, doctor en control de sistemas: fundador de Inmersivo (tecnologías inmersivas e IA), investigador del CONICET y docente universitario. Trabaja en la intersección entre IA, realidad virtual y robótica, y en el diseño de pipelines para la adopción de IA en tareas laborales. Premio Virtuality Paris 2022 por el proyecto “Robotizar”.

ingeniero electrónico, doctor en control de sistemas: fundador de Inmersivo (tecnologías inmersivas e IA), investigador del CONICET y docente universitario. Trabaja en la intersección entre IA, realidad virtual y robótica, y en el diseño de pipelines para la adopción de IA en tareas laborales. Premio Virtuality Paris 2022 por el proyecto “Robotizar”. Juan Pablo Olivera, director médico de COE: médico especialista en medicina interna y en oncología clínica. Director Médico del COE (Centro Oncológico de Excelencia), investigador asociado en San Juan y director del curso de IA aplicada a la salud de la Universidad Católica de San Juan.

director médico de COE: médico especialista en medicina interna y en oncología clínica. Director Médico del COE (Centro Oncológico de Excelencia), investigador asociado en San Juan y director del curso de IA aplicada a la salud de la Universidad Católica de San Juan. Juan Marcos Tripolone, Analista Universitario de Sistemas: es el moderador de este bloque. Líder del proyecto WES SupplyChain Assistant, que aplica IA al análisis de presupuestos y detección de riesgos en la cadena de suministros. Colideró el desarrollo de AGC.x, agente de IA para el diagnóstico y la planificación de la transformación tecnológica en clínicas médicas.

Conferencias. El evento contará, además, con la conferencia de dos profesionales y expertos en la Economía del Conocimiento y en sistemas especializados en Inteligencia Artificial.