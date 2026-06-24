    • 24 de junio de 2026 - 09:36

    Servicio Penitenciario: intentaron ingresar drogas y un celular escondidos en la suela de unas zapatillas, pero el scaner lo detectó

    Una visita llevaba oculto elementos prohíbidos, pero personal del SPP logró detectarlos.

    En el Servicio Penitenciario volvieron a frenar un intento de ingreso de elementos prohibidos.

    En el Servicio Penitenciario volvieron a frenar un intento de ingreso de elementos prohibidos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El Servicio Penitenciario de San Juan frustró un nuevo intento de ingreso de elementos prohibidos durante el procedimiento habitual de control de visitas. Esta vez se evitó el ingreso de sustancias estupefacientes y tecnología al establecimiento.

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    La novedad se registró cuando personal penitenciario especializado realizaba las inspecciones correspondientes mediante el sistema de escáner instalado en el sector de ingreso. Durante el control, los agentes detectaron imágenes sospechosas en el calzado de una persona que se disponía a ingresar a la unidad de visitas.

    Intentaron ingresar drogas y un celular al Servicio Penitenciario de San Juan.

    Intentaron ingresar drogas y un celular al Servicio Penitenciario de San Juan.

    La detección en el Servicio Penitenciario Provincial

    Tras la requisa y siguiendo los procedimientos establecidos, se constató la presencia de dos envoltorios con marihuana, un envoltorio con cocaína y un teléfono celular, todos ellos cuidadosamente ocultos en el interior (suela) de un par de zapatillas.

    El hallazgo permitió impedir el ingreso de estos elementos, activándose de inmediato los protocolos vigentes y dando intervención a las autoridades judiciales competentes para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

    Formación y capacitación permanente

    Desde el Servicio Penitenciario de San Juan y la Secretaría de Seguridad destacaron que este tipo de resultados son consecuencia directa de la profesionalización y la formación constante del personal, que diariamente enfrenta nuevas modalidades utilizadas para intentar vulnerar los controles de seguridad.

    En los últimos años, la institución ha fortalecido la capacitación de sus agentes en materia de requisas, detección de sustancias ilícitas e interpretación de imágenes de escáner. Las autoridades remarcaron que, si bien estos intentos representan un desafío constante, el trabajo coordinado y el estricto cumplimiento de las normas vigentes siguen siendo fundamentales para preservar el orden y la seguridad interna.

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