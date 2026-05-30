    • 30 de mayo de 2026 - 20:17

    Alerta en el Servicio Penitenciario; personas sospechosas y celulares ocultos en las inmediaciones

    La rápida intervención del personal del Servicio Penitenciario permitió activar los protocolos de seguridad y dar intervención a la Policía de San Juan.

    Tras un rastrillaje, encontraron 5 celulares ocultos en las inmediaciones del Servicio Penitenciario.

    Tras un rastrillaje, encontraron 5 celulares ocultos en las inmediaciones del Servicio Penitenciario.

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    Por Fabiana Juarez

    Durante la noche del viernes, personal del Servicio Penitenciario detectó movimientos sospechosos en sectores cercanos al perímetro externo del establecimiento. Se activación los protocolos de seguridad previstos para este tipo de eventos y posteriormente, un rastrillaje de la División Canes permitió hallar elementos prohibidos en las inmediaciones del penal.

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    El hecho ocurrió cuando un efectivo que cumplía funciones de centinela observó la presencia de varias personas en actitud sospechosa en las inmediaciones del SPP. Ante esta situación, se llevaron adelante acciones preventivas y disuasivas mientras se daba aviso a las fuerzas de seguridad competentes.

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    Resultados del operativo en la zona del Servicio Penitenciario

    Como resultado del operativo inicial, personal de la Policía de San Juan logró localizar e identificar a cuatro personas que se encontraban en la zona. La intervención permitió reforzar las medidas de control y resguardo en el sector externo del establecimiento.

    Durante las primeras horas de la mañana, efectivos de la División Canes realizaron un exhaustivo rastrillaje en áreas aledañas al perímetro de seguridad. En el marco de esas tareas fueron hallados cinco teléfonos celulares ocultos, los cuales quedaron secuestrados conforme a los procedimientos vigentes.

    Este tipo de procedimientos reflejan el trabajo permanente que se desarrolla para prevenir el ingreso de elementos prohibidos y fortalecer la seguridad institucional.

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