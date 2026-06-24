    • 24 de junio de 2026 - 09:00

    Detuvieron a un finquero en 25 de Mayo acusado de matar de un disparo a un perro

    El hombre quedó vinculado a una causa por presunto maltrato animal.

    Detenido.

    Detenido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de un perro muy querido por vecinos de 25 de Mayo, provocó conmoción e indignación en el departamento y derivó en la detención de un finquero acusado de haberle disparado al animal.

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    Según la investigación, el hecho ocurrió semanas atrás y fue denunciado por vecinos y proteccionistas, quienes señalaron que el perro habría recibido un disparo que terminó causándole la muerte. A partir de las denuncias y de las pruebas reunidas durante la pesquisa, la Justicia avanzó con medidas que culminaron con la aprehensión del sospechoso.

    El caso tomó gran repercusión en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los animales, que reclamaron el esclarecimiento de lo ocurrido y una sanción para el responsable. La historia del perro movilizó a gran parte de la comunidad, que siguió de cerca cada novedad de la causa.

    De acuerdo con los antecedentes del expediente, los investigadores trabajan para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el disparo y las responsabilidades penales que podrían caberle al acusado.

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