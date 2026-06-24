Detuvieron a un finquero en 25 de Mayo acusado de matar de un disparo a un perro

La muerte de un perro muy querido por vecinos de 25 de Mayo, provocó conmoción e indignación en el departamento y derivó en la detención de un finquero acusado de haberle disparado al animal.

Según la investigación, el hecho ocurrió semanas atrás y fue denunciado por vecinos y proteccionistas, quienes señalaron que el perro habría recibido un disparo que terminó causándole la muerte. A partir de las denuncias y de las pruebas reunidas durante la pesquisa, la Justicia avanzó con medidas que culminaron con la aprehensión del sospechoso.

El caso tomó gran repercusión en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los animales, que reclamaron el esclarecimiento de lo ocurrido y una sanción para el responsable. La historia del perro movilizó a gran parte de la comunidad, que siguió de cerca cada novedad de la causa.