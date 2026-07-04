Cine de Barrio: más pelis para disfrutar en el receso invernal

El próximo lunes, 6 de julio, junto con el inicio del receso invernal, comienza el Ciclo de Cine de Barrio , que ofrece la comuna capitalina, con coordinación de Carlos Cerimedo. Las funciones son gratuitas y se realizarán en el Cine Teatro Municipal (Mitre pasando Mendoza).

A diferencia de otras propuestas, este ciclo hace foco especialmente en el público joven y adulto . Con una variada cartelera, incluye aclamados títulos internacionales y grandes éxitos del cine nacional.

Sinopsis: Mia, una joven aspirante a actriz, y Sebastian, un dedicado músico de jazz, se enamoran mientras buscan el éxito en Los Ángeles. Sin embargo, sus ambiciones artísticas pondrán a prueba su relación en un viaje lleno de música, color y romance.

Sinopsis: Una carismática actriz de la época dorada del cine argentino comparte una mansión en decadencia con tres hombres de su pasado. Su pacífica y cínica convivencia se verá amenazada ante la llegada de una joven pareja que intenta arrebatarles todo.

Sinopsis: Amadeo es un chico tímido que debe enfrentarse a un temible rival en un partido de fútbol real para salvar a su pueblo y a su amada Laura. En esta increíble aventura, contará con la inesperada ayuda de los jugadores de su querido metegol, que cobran vida.

Million Dollar Baby - 21 de julio a las 20 h

Sinopsis: Frankie Dunn es un veterano entrenador de boxeo solitario y distante. Su vida cambia cuando Maggie Fitzgerald, una mujer determinada a triunfar sobre el ring a pesar de sus orígenes humildes, entra en su gimnasio buscando su guía profesional.

Mi obra maestra - 28 de julio a las 20 h

Sinopsis: Arturo es un encantador e inescrupuloso galerista de arte y Renzo, un pintor huraño en plena decadencia. A pesar de sus enormes diferencias, los une una vieja amistad. Arturo ideará un arriesgado e insólito plan para salvar la carrera de su amigo.

Película para toda la familia

Lo que el agua se llevó - 10 de julio a las 16 h

Sinopsis: Roddy es un hámster de la alta sociedad que vive como un rey en un lujoso apartamento. Su vida da un giro radical cuando termina accidentalmente en las alcantarillas de Londres, donde descubrirá un vibrante mundo subterráneo junto a la intrépida Rita.