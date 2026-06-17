    • 17 de junio de 2026 - 11:20

    Cuadros Colgados lleva su rock al Teatro del Bicentenario

    La banda local presentará temas propios y tributos a Sumo y The Doors en una noche íntima y adaptada al formato de la Sala Auditórium.

    Cuadros Colgados debutará en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

    Cuadros Colgados debutará en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

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    Por Estela Ruiz M.

    La reconocida banda local Cuadros Colgados se presentará por primera vez en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. El concierto se llevará a cabo el viernes 19 de junio, ofreciendo una propuesta puramente rockera, con un matiz diferente.

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    Acostumbrados a la dinámica nocturna de los bares, los integrantes de Cuadros Colgados asumen este concierto como un desafío estético y profesional. "Será la primera vez en esta sala; y si bien hemos hecho otros teatros, es trabajar de otra forma, distinta a la que estamos acostumbrados", explicó a DIARIO DE CUYO Bocha Tejada, más que entusiasmado con este recital, donde también el público disfrutará desde otra perspectiva.

    "Nos adaptamos un poquito con el repertorio, con los matices de las canciones y los volúmenes", apuntó Bocha. En ese sentido, aclaró que la propuesta buscará una aproximación distinta, sin perder la esencia que los caracteriza: "Será como algo más acústico, unplugged, por así decirlo; si bien no es acústico, porque también vamos a tocar eléctrico y todo lo demás", adelantó.

    Rock en tres bloques

    El repertorio de la velada fue cuidadosamente planificado para ofrecer una experiencia "dinámica". Aunque la intención inicial era enfocarse exclusivamente en sus composiciones independientes, la banda optó por una estructura que refleja fielmente su presente artístico, en el cual conviven sus temas propios con logrados proyectos de homenaje a grandes leyendas del rock internacional y nacional.

    "Inicialmente pensamos en hacer directamente los temas de Cuadros Colgados, como hicimos anteriormente, pero después se nos empezó a ocurrir esta idea de mezclar un poquito con lo que estamos haciendo actualmente, que estamos trabajando a la vez con tres proyectos", confesó Tejada. De este modo, el espectáculo se dividirá para mostrar las distintas facetas que el grupo ensaya en la actualidad.

    "Quisimos hacer como plato fuerte los Cuadros Colgados con temas propios, y hacer dos partecitas del tributo: una a Sumo y otra a Thes Doors, que se llama Hotel Morrison", detalló.

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    Cuadros Colgados llevará a escena temas propios, de Sumo y de The Doors

    Cuadros Colgados llevará a escena temas propios, de Sumo y de The Doors

    Cuadros Colgados: la evolución

    Con una trayectoria que comenzó a desandar su camino en el año 2008, la banda, que ha experimentado algunas transformaciones en su alineación, logró consolidar una identidad: "rock colgado", como ellos mismos dicen; una fusión que se mantiene en constante evolución. "Mantenemos un estilo, si bien siempre hay cosas nuevas que van avanzando. Así que es como algo en constante movimiento, básicamente", argumentó el artista.

    El paso de los años no solo trajo madurez musical, sino también una estructura de trabajo profesional que sostiene cada una de sus presentaciones. El proyecto actual se respalda en un equipo técnico consolidado que incluye sonidista, iluminador, manager y encargados de comunicación.

    "Si bien empezamos hace mucho tiempo, y empezamos como muy amateurs, fuimos creciendo muy rápido, por ejemplo, en tomar responsabilidades como banda, como grupo de trabajo", concluyó Tejada, remarcando el valor de la autogestión organizada, que sigue dando frutos.

    La cita en la Sala Auditórium

    Cuadros Colgados - Bonus: tributo a Sumo y The Doors

    • Fecha: Viernes 19 de junio

    • Hora: 21:30 h

    • Lugar: Sala Auditórium - Teatro del Bicentenario

    • Valor de la entrada: $15000

    • Puntos de venta: Boleterías del teatro y plataforma TuEntrada.com

    • Músicos en escena

      • Cuadros Colgados: Gaby Tejada, Bocha Tejada, Faelo Morales, Luciana Strasnoy, José Román, Roger Rojas y Víctor Villaplana (invitado en teclados).

      • Tributo a Sumo: Gaby Tejada, Bocha Tejada, José Román, Faelo Morales y Emiliano Morales.

      • Tributo a The Doors (Hotel Morrison): Gaby Tejada, Bocha Tejada, José Román, Federico Samat y Víctor Villaplana.

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