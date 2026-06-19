La Camerata San Juan llevará la música de los '80 al Teatro del Bicentenario

La Camerata San Juan vuelve a ponerse ochentosa, para el disfrute de nostálgicos y de nuevas generaciones que consumen los clásicos de la época.

La Camerata San Juan presentará una nueva fecha de su Temporada 2026 con "Maravillosos 80", un imperdible concierto dedicado a revivir los grandes éxitos de la música internacional de una década inolvidable, que se realizará el 28 de junio en el Teatro del Bicentenario y que contará con Melisa Quiroga y Juanse Arano, como voces invitadas.

La propuesta artística promete convertirse en un imán tanto para los nostálgicos como para las nuevas generaciones amantes de las melodías eternas. El repertorio de la agrupación -dirigida por Pablo Grosman y dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- se concentra en los íconos globales del pop que marcaron a fuego las pistas de baile y los momentos románticos.

"Es un show muy lindo, muy atractivo, que creo que va a gustar mucho", dijo a DIARIO DE CUYO Enzo Pérez, arreglador y músico de la agrupación, quien destacó la excelente recepción que este tipo de propuestas tiene siempre en la provincia.

Al indagar en el fenómeno que mantiene vivas estas composiciones después de casi medio siglo, el instrumentista comentó que su permanencia y va más allá de las partituras. "Yo creo que este repertorio tiene la magia que solo se explica dentro del género canción, que va un poco más allá de la cuestión técnica, de la riqueza o de la complejidad que pueda tener", analizó Pérez. Para él, el secreto radica en una combinación exacta y hasta primitiva de elementos: "Es esa mezcla mágica que tienen las canciones, de melodía, palabras y ritmo", expresó; y agregó que la memoria emotiva juega un rol fundamental en la audiencia: "El tema de la nostalgia también es un plus muy fuerte", aseguró.

Desafíos y novedades en el Teatro del Bicentenario El programa de la noche incluirá clásicos imborrables como "Take On Me" de A-ha, "Time After Time" de Cyndi Lauper, piezas de tinte soul de Prince, éxitos del Rey del Pop Michael Jackson, Phil Collins, Peter Gabriel, Sting, Whitney Houston, Madonna y la recordada balada cinematográfica de la película Top Gun, "Take My Breath Away", entre otros.