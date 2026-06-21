Agenda cultural de San Juan: un domingo para disfrutar del arte y la cultura

Este domingo 21 de junio, San Juan celebra el Día del Padre y en la provincia hay distintas propuestas para hacerlos pasar un día diferente. La agenda cultural de San Juan ofrece opciones para todos los gustos, combinando excelentes shows musicales al mediodía en diversos restaurantes locales y ferias artesanales por la tarde.
El broche de oro lo pone el teatro, con Joaquín Furriel a la cabeza de "Ricardo III" en el Teatro del Bicentenario, mientras que Omega bajará él telón del domingo a puro ritmo.
MÚSICA
Dúo Díaz-Heredia. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)
Chichón Hernández. A las 13:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas 2644194896
Giorgio Rovelli. A las 13:00 h en La Benita (Av. Rawson y Corrientes)
Aldo Zaragoza. A las 13:00 h en La Vitta Trattoría (Av. Libertador San Martín 3911 oeste)
La Nota. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)
Mauricio Bustos. A las 13:00 h en El Bodegón de Perico (Lateral oeste de Circunvalación entre Av. Libertador y Av. Ignacio de la Roza) Reservas: 2644774440
El trío Muñoz. A las 13:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144
La misa de Omega. Previa de folclore con El Sietecincuenta. A las 23:00 h en Mala (ex Mankewe) Reservas al 264455900
TEATRO
La verdadera historia de Ricardo III. Dirección Calixto Bieito. Con Joaquín Furriel y elenco. A las 19:00 h, en sala principal del Teatro del Bicentenario. Entradas desde $30.000 a $55.000 en venta en boletería y tuentrada.com
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La verdadera historia de Ricardo III - Teatro del Bicentenario
FERIAS
Circuito de artesanos y manualistas. De 16:00 a 20:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada gratis
VISITAS Y EXPOSICIONES
Gestos del tiempo suspendido. Exposición de de Daniela Linares y Gavis Robledo. De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Hasta el 24 de junio. Entrada gratis. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.
Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
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Argentina, de Mondongo - Museo Franklin Rawson
Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.
Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410