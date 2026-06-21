Agenda cultural de San Juan: un domingo para disfrutar del arte y la cultura

Este domingo 21 de junio, San Juan celebra el Día del Padre y en la provincia hay distintas propuestas para hacerlos pasar un día diferente . La agenda cultural de San Juan ofrece opciones para todos los gustos , combinando excelentes shows musicales al mediodía en diversos restaurantes locales y ferias artesanales por la tarde.

Agenda Cultural de San Juan: guía de actividades para disfrutar el viernes19

Agenda Cultural de San Juan: el estreno de Ricardo III encabeza las propuestas del sábado

El broche de oro lo pone el teatro, con Joaquín Furriel a la cabeza de "Ricardo III" en el Teatro del Bicentenario, mientras que Omega bajará él telón del domingo a puro ritmo.

Dúo Díaz-Heredia. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Chichón Hernández. A las 13:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas 2644194896

Giorgio Rovelli. A las 13:00 h en La Benita (Av. Rawson y Corrientes)

Aldo Zaragoza. A las 13:00 h en La Vitta Trattoría (Av. Libertador San Martín 3911 oeste)

La Nota. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

Mauricio Bustos. A las 13:00 h en El Bodegón de Perico (Lateral oeste de Circunvalación entre Av. Libertador y Av. Ignacio de la Roza) Reservas: 2644774440

El trío Muñoz. A las 13:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144

La misa de Omega. Previa de folclore con El Sietecincuenta. A las 23:00 h en Mala (ex Mankewe) Reservas al 264455900

TEATRO

La verdadera historia de Ricardo III. Dirección Calixto Bieito. Con Joaquín Furriel y elenco. A las 19:00 h, en sala principal del Teatro del Bicentenario. Entradas desde $30.000 a $55.000 en venta en boletería y tuentrada.com

image La verdadera historia de Ricardo III - Teatro del Bicentenario

FERIAS

Circuito de artesanos y manualistas. De 16:00 a 20:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Gestos del tiempo suspendido. Exposición de de Daniela Linares y Gavis Robledo. De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Hasta el 24 de junio. Entrada gratis. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Argentina, de Mondongo - Museo Franklin Rawson

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410