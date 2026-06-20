Agenda Cultural de San Juan: el estreno de Ricardo III encabeza las propuestas del sábado

Sunset Solidario. Con Fedra Nur Kai, Rom, Victoria Más, Santiago Nieto. Desde las 17:00 h en Portho Helados, Santa Lucía. Ingreso: ticket a contribución en Avantti.IO y ropa, abrigo, calzado en muy buen estado.
Los Turkos y Exe Mansilla. Desde las 18:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)
Santiago Garzón Trío. Jazz. Cena show, a las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento) Reservas al 2644858270
Dúo Cangemi-Guevara. A las 21:30 h, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario
Cristian Castilla. Tributo a Ulises Bueno. A las 22:00 h en Los Leones pizzería (Aberastain y Juan Jufré, Concepción) Der. de show $3.000
Oscar Williams. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.
Tocada Infernal. Con The Caras (tributo a Viejas Locas y Gardelitos), No somos nadie (tributo a Callejeros) ex Vieja Esquina. Entrada $5.000 A las 22:00 h en Ladran Sancho (Av. Libertador San Martín 1545 oeste)
La nota. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)
Cantantes del Taller de Canto Entretenido. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896
Flores de abril. Clásicos del rock nacional. A las 22:00 h en Garden Resto Bar (Av. Libertador San Martín 3390 oeste)
Sin documentos. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)
Martín Rey. Tributo a Sebastián. A las 22:30 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701oeste)
Coiron. Mavek. Borderline. A las 22:30 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación antes de Paula A. de Sarmiento)
Vía 66 Rock.A las 22:30 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín y Lateral Oeste de Circunvalación)
Echega. A las 22:30 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)
Manu y Raco. Música de todos los tiempos. A las 22:30 h en El Estribo (Diagonal Sarmiento 578 Caucete)
Los triunfadores Iracundos por siempre. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita.
Sudakas. A las 23:00 h Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)
Lautaro Ortiz. A las 23:00 h en Denver Bar (Caucete)
Simón Aguirre. A las 23:30 h en Luna Morena (Avenida Rawson 1358 sur)
El Guachoon. A las 00:30 h en Way Club (Lateral de Ruta 40, antes de Makro)
Omega. A las 00:30 h en De la Ostia (Aberastain antes de Calle 12)
TEATRO
La verdadera historia de Ricardo III. A las 21:00 h, Teatro del Bicentenario (sala principal). Entradas desde $30.000 a $55.000 en venta en boletería y tuentrada.com
Poetas y delincuentes. Solsticio de invierno. A las 21:00 h, Cooperativa Teatro de Arte. Entrada a la gorra. Reservas al 2644121183
DANZA
Herederas del silencio. Flamenco. A cargo de la compañía Canela y Fuego. A las 21:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas $25.000 por eventurex.com.ar
LITERARIAS
Café Literario. A las 17:00 h, en Dirección de Bibliotecas Populares (25 de Mayo y Las Heras) Gratis
Ciclo Pecados Capitales: Pereza. A partir de Rip Van Winkle, de Irving. Desde las 18:30 h en Biblioteca Popular Alfonsina Storni (Rawson)
FERIAS
Feria Día del padre. Artesanos y emprendedores. Desde las 11:00 h en Calle 5 y Vidart (Barrio Buenaventura Luna) Gratis.
Expo emprendedores y artesanos. Plaza Narciso Laprida (Las Casuarinas) desde las 14:30 h, entrada gratis.
Bendita Feria. Ropa, accesorios, artesanías, repostería. De 16:30 a 20:30 h en Urquiza 915 sur.
Expo Albardón. Desde las 16:30 h en el Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis.
Llamarada. Artistas emergentes, emprendedores y hacedores culturales. De 17:00 a 22:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis
VISITAS Y EXPOSICIONES
Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.
Gestos del tiempo suspendido. Exposición de de Daniela Linares y Gavis Robledo. De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Hasta el 24 de junio. Entrada gratis. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.
Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.
Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).
Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)
Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.
Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840
Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.