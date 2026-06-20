Agenda Cultural de San Juan: el estreno de Ricardo III encabeza las propuestas del sábado

La agenda cultural de San Juan para este sábado 20 de junio ofrece múltiples propuestas de música, danza, ferias y artes visuales en toda la provincia. Una variada oferta artística que dinamiza la escena local con opciones accesibles y gratuitas para todos los públicos.

Agenda Cultural de San Juan: guía de actividades para disfrutar el viernes19

El gran atractivo de la jornada será el estreno de "La verdadera historia de Ricardo III" a las 21:00 h en la sala principal del Teatro del Bicentenario . Además, la música en vivo brillará con el Dúo Cangemi-Guevara en el Auditórium y variados shows nocturnos que completan una noche imperdible.

En la previa al día del padre, las ferias ganan terreno como una opción para buscar un presente; y las visitas guiadas y exposiciones se convierten en un paseo imperdible.

Peña Moon. Con Diego Villegas, Confluencia y Avelino Canto. Desde las 13:00 h en Salón Moon (Benavidez y Ruta 40)

Sunset Solidario. Con Fedra Nur Kai, Rom, Victoria Más, Santiago Nieto. Desde las 17:00 h en Portho Helados, Santa Lucía. Ingreso: ticket a contribución en Avantti.IO y ropa, abrigo, calzado en muy buen estado.

Los Turkos y Exe Mansilla. Desde las 18:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

Santiago Garzón Trío. Jazz. Cena show, a las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento) Reservas al 2644858270

Dúo Cangemi-Guevara. A las 21:30 h, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

cancemi guevara Dúo Cangemi-Guevara

Cristian Castilla. Tributo a Ulises Bueno. A las 22:00 h en Los Leones pizzería (Aberastain y Juan Jufré, Concepción) Der. de show $3.000

Oscar Williams. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Tocada Infernal. Con The Caras (tributo a Viejas Locas y Gardelitos), No somos nadie (tributo a Callejeros) ex Vieja Esquina. Entrada $5.000 A las 22:00 h en Ladran Sancho (Av. Libertador San Martín 1545 oeste)

La nota. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Cantantes del Taller de Canto Entretenido. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896

Flores de abril. Clásicos del rock nacional. A las 22:00 h en Garden Resto Bar (Av. Libertador San Martín 3390 oeste)

Sin documentos. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Martín Rey. Tributo a Sebastián. A las 22:30 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701oeste)

Coiron. Mavek. Borderline. A las 22:30 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación antes de Paula A. de Sarmiento)

Vía 66 Rock.A las 22:30 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín y Lateral Oeste de Circunvalación)

via 66 rock Vía 66 Rock

Echega. A las 22:30 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Manu y Raco. Música de todos los tiempos. A las 22:30 h en El Estribo (Diagonal Sarmiento 578 Caucete)

Los triunfadores Iracundos por siempre. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita.

Sudakas. A las 23:00 h Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)

Lautaro Ortiz. A las 23:00 h en Denver Bar (Caucete)

Simón Aguirre. A las 23:30 h en Luna Morena (Avenida Rawson 1358 sur)

El Guachoon. A las 00:30 h en Way Club (Lateral de Ruta 40, antes de Makro)

Omega. A las 00:30 h en De la Ostia (Aberastain antes de Calle 12)

TEATRO

La verdadera historia de Ricardo III. A las 21:00 h, Teatro del Bicentenario (sala principal). Entradas desde $30.000 a $55.000 en venta en boletería y tuentrada.com

Poetas y delincuentes. Solsticio de invierno. A las 21:00 h, Cooperativa Teatro de Arte. Entrada a la gorra. Reservas al 2644121183

DANZA

Herederas del silencio. Flamenco. A cargo de la compañía Canela y Fuego. A las 21:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas $25.000 por eventurex.com.ar

herederas Herederas del silencio

LITERARIAS

Café Literario. A las 17:00 h, en Dirección de Bibliotecas Populares (25 de Mayo y Las Heras) Gratis

Ciclo Pecados Capitales: Pereza. A partir de Rip Van Winkle, de Irving. Desde las 18:30 h en Biblioteca Popular Alfonsina Storni (Rawson)

FERIAS

Feria Día del padre. Artesanos y emprendedores. Desde las 11:00 h en Calle 5 y Vidart (Barrio Buenaventura Luna) Gratis.

Expo emprendedores y artesanos. Plaza Narciso Laprida (Las Casuarinas) desde las 14:30 h, entrada gratis.

Bendita Feria. Ropa, accesorios, artesanías, repostería. De 16:30 a 20:30 h en Urquiza 915 sur.

Expo Albardón. Desde las 16:30 h en el Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis.

Llamarada. Artistas emergentes, emprendedores y hacedores culturales. De 17:00 a 22:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Gestos del tiempo suspendido. Exposición de de Daniela Linares y Gavis Robledo. De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Hasta el 24 de junio. Entrada gratis. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

image Universo Juego de Damas

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

image Tinta en las venas

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.