Ecos de Independencia, la peña familiar gratuita con la que el Conte Gran celebrará el 9 de Julio

En el marco del Día de la Independencia, el Conte Grand abre sus puertas para una peña que combinará música, danza, y propuestas para todos los gustos.

Este 9 de Julio varias son las actividades que se programan en la provincia para celebrar el Día de la Independencia. Uno de los espacios que abrirá durante el feriado sus puertas para toda la familia es el Conte Grand, con su peña Ecos de Independencia.

El evento contará con la presencia de artistas locales de gran nivel que le estarán poniendo todo el color, el ritmo y compartiendo sus propuestas tanto musicales como de movimiento con los presentes. En esta oportunidad serán parte de la grilla el conjunto de danza Vanguardia y la dupla que ha sabido representar muy bien a la provincia en festivales nacional Marisel Illanez y Javier Farías.

También se sumarán al escenario los artistas del colectivo Agitando el Nido con una propuesta que combinará música en vivo con danzas folclóricas; mientras que la música invitando a bailar estará a cargo del Grupo Amarantha. Pero eso no será todo.

La peña contará además con una surtida feria de emprendedores, quienes estarán ofreciendo sus creaciones que pasarán por propuestas gastronómicas, textiles, marroquinería, entre otros. También habrá gastronomía regional, poniendo en valor la identidad nacional a través de propuestas dulces y saladas.

“Vení a pasar una tarde patria diferente, llena de danza, música y tradición”, destacan desde la organización, recordando que quienes asistan lo pueden hacer con el mate.