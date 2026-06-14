    • 14 de junio de 2026 - 20:16

    Murió Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de los derechos humanos

    La búsqueda de Lidia Estela Mercedes Miy Uranga comenzó el 17 de junio de 1975, cuando desaparecieron a su hijo Alejandro.

    Taty Almeida.

    Taty Almeida.

    Foto:

    La dirigente de derechos humanos Taty Almeida falleció este domingo a los 95 años, según informaron organizaciones vinculadas al movimiento de derechos humanos. Su muerte generó una profunda conmoción en distintos sectores políticos, sociales y culturales de Argentina.

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    Almeida fue una de las principales referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, espacio desde el cual sostuvo durante décadas el reclamo de memoria, verdad y justicia por los desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Su historia de militancia estuvo marcada por la desaparición de su hijo, Alejandro Almeida, secuestrado en 1975 y nunca encontrado.

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    Maestra de profesión, Taty transformó el dolor personal en una lucha colectiva que la convirtió en una de las figuras más emblemáticas de los organismos de derechos humanos del país. Desde fines de la década de 1970 participó activamente de las rondas en Plaza de Mayo y de numerosas campañas en defensa de los derechos humanos.

    A lo largo de los años, fue reconocida por universidades, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales por su compromiso con la búsqueda de justicia. Apenas semanas atrás había sido homenajeada por su trayectoria y continuaba participando de actividades públicas, donde insistía en la importancia de mantener viva la memoria histórica.

    Su figura trascendió las fronteras de los organismos de derechos humanos y se convirtió en un símbolo de perseverancia y compromiso cívico. En cada acto y movilización reiteraba un mensaje que la acompañó durante décadas: la defensa de la memoria y el compromiso de las nuevas generaciones con la democracia.

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