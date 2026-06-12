Revés para Pablo Toviggino: la causa por la mansión de Pilar será investigada en el fuero Penal Económico

La investigación busca determinar si la lujosa propiedad fue adquirida por Pablo Toviggino con fondos vinculados a la AFA.

Después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un planteo presentado por los dos presuntos testaferros de Pablo Toviggino, se confirmó que el expediente seguirá su curso en la órbita del fuero Penal Económico. La investigación busca determinar si la lujosa mansión en Pilar fue adquirida con fondos de la AFA.

Esta nueva decisión representa un revés para la estrategia impulsada por los titulares formales de la propiedad, Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes habían solicitado suspender el trámite relacionado con la competencia de la causa hasta que se pronunciara la Corte Suprema.

Sin embargo, el máximo tribunal penal federal consideró inadmisible el recurso y dejó firme su resolución previa, que ordenó que el conflicto sea resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Los fiscales sostienen que la investigación no se limita a la compra de una propiedad en Pilar, sino que apunta a determinar la existencia de una presunta trama de sociedades, movimientos de dinero y operaciones financieras vinculadas al entorno de dirigentes de la AFA.

La mansión de Pilar que está bajo la mira de la Justicia. (Foto: Telenoche).