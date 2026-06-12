Revés para Pablo Toviggino: la causa por la mansión de Pilar será investigada en el fuero Penal Económico

Después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un planteo presentado por los dos presuntos testaferros de Pablo Toviggino, se confirmó que el expediente seguirá su curso en la órbita del fuero Penal Económico. La investigación busca determinar si la lujosa mansión en Pilar fue adquirida con fondos de la AFA.
Esta nueva decisión representa un revés para la estrategia impulsada por los titulares formales de la propiedad, Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes habían solicitado suspender el trámite relacionado con la competencia de la causa hasta que se pronunciara la Corte Suprema.
Sin embargo, el máximo tribunal penal federal consideró inadmisible el recurso y dejó firme su resolución previa, que ordenó que el conflicto sea resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Los fiscales sostienen que la investigación no se limita a la compra de una propiedad en Pilar, sino que apunta a determinar la existencia de una presunta trama de sociedades, movimientos de dinero y operaciones financieras vinculadas al entorno de dirigentes de la AFA.
La mansión de Pilar que está bajo la mira de la Justicia. (Foto: Telenoche).
La causa, que ya transitó por tres jueces distintos desde su inicio, investiga si el predio de Villa Rosa, que incluye helipuerto, caballerizas y una flota de autos de colección valuados en más de tres millones de dólares, pertenece en realidad a dirigentes de la AFA y fue adquirido mediante maniobras de lavado de activos.
Las claves de la causa de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino
- La causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia se originó a partir de una denuncia presentada el 1° de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. Allí se denunció un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos, caballos árabes y otros bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.
- El foco principal de la investigación está puesto sobre una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya propiedad se atribuye a Toviggino, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la AFA.
- Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido en mayo de 2024 por un valor declarado de US$ 1,8 millones. Sin embargo, una tasación oficial incorporada a la causa estimó que el valor real de la propiedad podría rondar los US$ 17 millones.
- La investigación busca determinar si la compra se realizó mediante una estructura de supuestos testaferros ligados al dirigente de la AFA. Entre los nombres mencionados aparece Luciano Pantano, titular formal de la propiedad junto a su madre Ana Lucía Conte. En el expediente también se incorporaron registros de visitas, movimientos societarios y documentación vinculada a Real Central SRL, la firma bajo la cual figura la quinta.
- Otro de los elementos analizados por la Justicia es el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano para distintos gastos. Además, entre las personas registradas como visitantes frecuentes de la mansión figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad.