Plan canje de televisores: cómo recibir un Smart TV para el Mundial dando tu aparato viejo como parte de pago

Quienes estén pensando en renovar su televisor de cara al Mundial 2026 tienen una alternativa para reducir considerablemente el costo de compra. La empresa tecnológica Samsung Argentina mantiene vigente su Plan Canje para televisore s, una iniciativa que permite entregar un equipo usado y obtener una bonificación que puede representar un ahorro de hasta el 62% sobre determinados modelos seleccionados.

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La promoción está disponible en todo el país y alcanza a una amplia variedad de Smart TV de diferentes tamaños y tecnologías, incluyendo modelos OLED, Neo QLED, QLED y Crystal UHD. Según la compañía, actualmente forman parte del programa más de una veintena de televisores de su catálogo.

El proceso comienza con la selección del nuevo televisor a través de la tienda online oficial de Samsung. Luego, el usuario debe completar una cotización del equipo usado, indicando la marca, modelo y estado general del aparato para determinar el valor estimado de la bonificación.

Una vez realizada la cotización, el monto del beneficio aparece reflejado en el resumen de la compra. Sin embargo, el cliente debe abonar inicialmente el valor total del televisor nuevo. El descuento se devuelve posteriormente mediante un reintegro al mismo medio de pago utilizado para la compra.

De acuerdo con las condiciones oficiales, el reintegro suele acreditarse entre 15 y 20 días hábiles después de la entrega y validación del equipo usado.

Qué requisitos debe cumplir el televisor usado

Para acceder al beneficio, el aparato entregado debe encontrarse en funcionamiento, es decir, encender y apagar correctamente. Además, Samsung verifica el estado declarado durante la cotización y puede ajustar el valor de la bonificación si detecta diferencias al momento de la revisión.

Tras recibir el nuevo televisor, un representante de la empresa se comunica con el cliente por WhatsApp para corroborar los datos informados y coordinar la entrega del equipo usado. Este contacto puede demorar hasta algunos días hábiles luego de la recepción del producto.

La entrega del televisor antiguo puede realizarse mediante retiro coordinado o en puntos habilitados por la empresa, según la modalidad disponible para cada zona del país.

Descuentos acumulables y cuotas

Uno de los principales atractivos del programa es que la bonificación por el equipo usado puede combinarse con otras promociones vigentes sobre televisores seleccionados. Además, existen beneficios adicionales para quienes abonen en una sola cuota o prefieran opciones de financiación sin interés, según las campañas vigentes al momento de la compra.

La iniciativa apunta a facilitar el recambio tecnológico de los hogares argentinos y cobra especial relevancia en la previa de grandes eventos deportivos, cuando suele aumentar la demanda de pantallas de gran tamaño y mejor calidad de imagen.

Para acceder al beneficio, los interesados deben completar todo el proceso de cotización y compra a través de la tienda oficial de Samsung y verificar que la opción "Plan Canje" figure correctamente en el resumen de la operación.