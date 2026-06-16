Orrego acordó con Santilli impulsar la reforma electoral y valoró el aval de Nación para los créditos internacionales

El Gobernador sanjuanino se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, para repasar una agenda conjunta que incluyó la reforma electoral, la eliminación de las PASO, la reactivación de la Ruta 40 y el financiamiento de obras mediante la emisión de un bono provincial.

Este martes, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión en Casa Rosada con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para analizar la agenda común de trabajo entre la Nación y la provincia.

Entre los temas abordados, se hizo especial hincapié en la reforma electoral y en la eliminación de las PASO nacionales. En ese sentido, ambos coincidieron en la importancia de avanzar con su aprobación en el Congreso.

Asimismo, destacaron la reactivación de las obras de la Ruta Nacional 40, una obra estratégica para fortalecer la conectividad y el desarrollo productivo de la provincia.

También valoraron la autorización otorgada por el Gobierno Nacional para que San Juan pueda emitir un bono destinado a financiar obras de infraestructura y proyectos de desarrollo.