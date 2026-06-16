Cómo limpiar: el truco casero para sacar las manchas que deja en invierno la estufa en las paredes

Con la llegada de los meses fríos, como junio y julio , las estufas y chimeneas se convirtieron en nuestros grandes aliados para vencer el frío. Sin embargo, estos aparatos también trajeron consigo un problemita : las manchas de hollín que terminan adornando nuestras paredes . Pero un usuario de YouTube se hizo famoso al compartir un truco casero q ue promete ser la solución a este lío .

En un video que ya llevó más de 56 mil visualizaciones, este usuario compartió todos los pasos para eliminar esas molestas manchas y los daños que las estufas pueden ocasionar. “En este video te mostraremos que es posible quitar manchas de hollín y daños de fuego ”, explicó.

Y, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que preparar bien la pared . Limpiar con detergente neutro en una sola dirección, sin refregar, enjuagar, y dejar secar . Luego, lijar la superficie con papel de lija de grano medio y retirar cualquier polvillo con un paño húmedo . Después, hay que aplicar un producto bloqueador de manchas con un rodillo sobre la zona afectada por el hollín, y dejarlo secar durante 45 minutos .

Para las manchas pequeñas o más leves , el vinagre blanco es otra opción eficaz . Con simplemente mezclar medio vaso de vinagre blanco con agua tibia , se crea una solución perfecta . Hay que humedecer un paño limpio con esta mezcla y fregar suavemente sobre las manchas. Así, se puede eliminar la suciedad sin dañar la superficie .

Una nueva tendencia que dio que hablar en redes sociales es el uso de sal en el lavarropas. Este truco casero, que puede parecer un poco raro al principio, fue aclamado por miles de usuarios que lo consideraron una solución eficaz para cuidar las prendas y mantener en buenas condiciones el electrodoméstico .

A medida que se difundieron los secretos de limpieza, la sal se destacó como un ingrediente accesible con muchos beneficios. Los especialistas en limpieza explicaron que añadir sal al lavado ayuda a fijar los colores de las prendas, evita que se destiñan y suaviza los tejidos de manera natural.

Además, en el caso de la sal gruesa, tiene la sorprendente capacidad de disminuir la dureza del agua, lo que impide la acumulación de cal en el tambor del lavarropas. Esto no solo mejora la eficacia del lavado, sino que también contribuye a alargar la vida útil del aparato. Este truco se puede adaptar según lo que se necesita. Si buscas conservar el color de la ropa oscura, lo mejor es colocar una taza de sal fina directamente en el tambor, usar agua fría y un detergente suave. Esta mezcla ayuda a mantener los colores intensos y evita que se destiñan.

Por otro lado, si tu objetivo es limpiar el lavarropas y prevenir la cal, lo aconsejable es hacer un lavado vacío con un kilo de sal gruesa y agua caliente. Este procedimiento limpia a fondo el tambor y mejora el funcionamiento general del electrodoméstico.