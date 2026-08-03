El truco casero con limón y bicarbonato para eliminar el mal olor del tacho de basura

El tacho de basura es uno de los rincones del hogar donde más rápido se acumulan los malos olores. Aunque se vacíe con frecuencia, los restos de alimentos y la humedad pueden impregnarse en el plástico y generar un aroma desagradable que muchas veces persiste incluso después de la limpieza.

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Frente a este problema, comenzó a popularizarse un truco casero que combina ingredientes simples y económicos para mantener el recipiente fresco por más tiempo.

La preparación consiste en elaborar cubitos de hielo con una mezcla de agua, jugo de limón y bicarbonato de sodio, una combinación que ayuda a neutralizar los olores de forma gradual.

Para poner en práctica este método solo se necesitan:

Se mezclan todos los ingredientes y se vierte la preparación en una cubetera. Una vez congelados, los cubitos pueden guardarse en una bolsa o recipiente dentro del freezer.

Cada vez que se cambia la bolsa de residuos, se recomienda colocar uno o dos cubitos en el fondo del tacho. Al derretirse lentamente, liberan sus componentes y ayudan a reducir los olores que quedan adheridos al recipiente.

Por qué funciona este método

El bicarbonato de sodio es un reconocido neutralizador de olores, por lo que también suele utilizarse en heladeras, calzado y otros espacios cerrados donde se concentra la humedad.

El limón, por su parte, aporta un aroma fresco y contiene ácido cítrico, que ayuda a desprender pequeños restos de suciedad adheridos al plástico.

El hielo permite que ambos ingredientes actúen de manera progresiva, prolongando su efecto y evitando aplicar la mezcla directamente sobre el recipiente.

Otros consejos para evitar malos olores

Además de este truco, mantener algunos hábitos de limpieza ayuda a conservar el tacho de basura en mejores condiciones:

Lavar el interior al menos una vez por semana con agua caliente y detergente. Secarlo completamente antes de colocar una bolsa nueva. Tirar los residuos orgánicos en bolsas bien cerradas, especialmente en verano. Cambiar la bolsa antes de que esté completamente llena. Espolvorear un poco de bicarbonato en el fondo del tacho cada algunos días para reforzar la absorción de olores.

Con una rutina sencilla y este método casero, es posible mantener el tacho de basura libre de malos olores sin recurrir a desodorantes comerciales ni productos costosos.