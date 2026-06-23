    • 23 de junio de 2026 - 10:42

    Pocos lo saben: cuáles son los alimentos que nunca se deben envolver en papel aluminio

    Se trata de uno de los aliados más utilizados en la cocina para conservar las comidas en buen estado. Sin embargo, no todos los productos deberían almacenarse en este material.

    Papel aluminio.

    Papel aluminio.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papel aluminio es un aliado habitual en la cocina para conservar sobras o cocinar alimentos, pero su uso no siempre es recomendable. Especialistas en seguridad alimentaria advierten que determinados productos pueden reaccionar con este material y provocar cambios en el sabor, la calidad e incluso favorecer la migración de pequeñas partículas de aluminio hacia la comida.

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    Según las recomendaciones difundidas por expertos, los alimentos más sensibles son aquellos que contienen altos niveles de acidez, sal o grasa. En estos casos, el contacto prolongado con el aluminio puede generar reacciones químicas que deterioran tanto el envoltorio como el producto almacenado.

    Los principales alimentos que no deberían envolverse en papel aluminio

    • Tomates, cítricos y comidas con vinagre.
    • Carnes o pescados marinados con limón y sal.
    • Alimentos muy salados.
    • Frutos secos almacenados durante largos períodos.
    • Pescados y carnes condimentadas.
    • Verduras con ácidos naturales, como espinaca o acelga.
    • Preparaciones picantes o con salsas ácidas.

    Los especialistas recomiendan optar por recipientes de vidrio, cerámica o silicona para conservar este tipo de alimentos, especialmente cuando permanecerán guardados durante varias horas o días.

    Además, algunos expertos señalan que el papel aluminio tampoco es la mejor opción para almacenar sobras de comida, ya que no genera un cierre completamente hermético y puede favorecer la proliferación de bacterias al permitir el contacto con el aire.

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