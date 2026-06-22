Mundial de Fútbol: el peligroso estrés de ser hincha, ¡a cuidar el corazón!!

Y llegó el momento esperado: el 11 de Junio dio inicio la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México, la fiesta del fútbol que se repite cada 4 años, sólo interrumpida en la historia moderna por la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945.

Sin lugar a dudas el evento deportivo más popular del mundo, inclusive por encima de los Juegos Olímpicos. Y con el correr de los días se acrecienta la ansiedad al llegar las instancias definitorias de 16 avos de final en adelante. Además este Mundial 2026 para los argentinos amantes del futbol o mejor los fanáticos tiene 2(dos) condimentos especiales: el primero, el de que el seleccionado nacional, actual campeón, defiende su título obtenido en Qatar en la infartante final, con penales incluidos, ante Francia en 2022; y segundo es sin lugar a dudas el evento que marcará la despedida del considerado para muchos el mejor jugador de futbol mundial actual: Lionel Messi. En el corazón de los argentinos compite en la historia sin lugar a dudas con Diego Armando Maradona.

Este Mundial para Argentina no sólo se juega en Estados Unidos sino también en los hogares nacionales y puntos de reunión de amigos, frente a las pantallas de televisión y los dispositivos móviles. Es el tiempo de emociones intensas compartidas. Para la salud pública y privada y en especial para los cardiólogos cada partido que dispute la selección argentina representa un desafío. Con el comienzo del Mundial, las expectativas de todos aumentan, los sueños se incrementan y la esperanza de ver a nuestro equipo alzar nuevamente el trofeo de campeón así como lo hizo hace 4 años en Qatar no disminuye, por el contrario se agranda. No olvidemos que en estos casi cuatro años desde el Mundial Qatar 2022, nuestra selección recorrió un camino que vuelve a ilusionar: Campeón ante Colombia en la Copa América disputada en Brasil, y primero en la etapa clasificatoria sudamericana a este Mundial 2026.

Existen evidencias científicas múltiples que dicen que el estrés puede generar un evento cardíaco agudo en el desarrollo de un partido de fútbol, en este caso magnificado por ser una Copa del Mundo. Esto puede culminar en un potencial problema cardíaco, más precisamente un evento coronario agudo como un infarto agudo de miocardio, muerte súbita cardíaca, arritmia aguda, angina de pecho inestable, insuficiencia cardíaca aguda entre otros cuadros que ponen en riesgo la vida del espectador. Hay numerosas publicaciones en revistas de prestigio científico internacional que así lo aseveran tras publicar ensayos o estudios de gran magnitud durante y después de los Mundiales de los últimos 40 años. Por ejemplo un estudio publicado en la revista British Medical Journal, en fecha del 30 de Junio de 1998, durante la competición del Mundial de Francia mostró que en el día del partido y las 48 horas posteriores a la definición por penales a favor de Argentina sobre Inglaterra hubo un aumento del 25 % de internaciones por infartos agudos de miocardio en los hospitales ingleses. La sugerencia de los autores del trabajo fue: “Tal vez la definición por penales en los partidos mundialistas deberían ser abandonados por razones de salud pública”. Años después, durante el Mundial de Alemania en 2006, sentarse a ver partidos frente a las pantallas también se convirtió en un riesgo mayor para los germánicos.

De acuerdo con un estudio publicado en el prestigioso The New England Journal of Medicine, los ingresos hospitalarios por síndromes coronarios agudos en guardias de emergencias médicas y unidades coronarias de la región de Munich se duplicaros entre las doce horas previas y las doce horas posteriores a cada partido de Alemania, teniendo su pico en las horas posteriores a la definición por tiros penales entre Alemania y Argentina, quienes habían igualado durante el tiempo reglamentario. En los hombres los eventos cardíacos aumentaron 3.2 veces y en las mujeres 1.8. Siendo el mayor número de eventos registrados durante las dos horas siguientes al comienzo del partido Argentina - Alemania y el riesgo de presentar un cuadro coronario agudo fue significativamente mayor en quienes tenían antecedentes coronarios o más de dos factores de riesgo mayores tales como diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo, hipercolesterolemia severa, familiares de primer grado con antecedentes coronarios, entre otros.

Durante el Mundial de Sudáfrica 2010 en el partido de cuartos de finales, Uruguay y Gahana definieron por el pase a semifinales. El recordado último penal de la serie fue pateado por el “Loco” Abreu, delantero uruguayo, quien picó la pelota y la misma ingresó lentamente en el arco. En esa instante, una mujer que miraba el partido por televisión en Montevideo, sentada en su sillón, sufrió un infarto agudo de miocardio. La paciente sobrevivió y a partir de ese momento los colegas cardiólogos uruguayos lo denominaron:“Síndrome de Abreu”.

Es necesario entender que en diversas situaciones, observar a través de una pantalla un evento de futbol puede convertirse en un episodio de alto estrés e incrementar hasta un 20 – 25 % la probabilidad de un evento cardíaco agudo. El estrés vivido por un hincha fanático durante un partido definitivo, en especial donde hay definiciones en instancias finales es capaz de desencadenar en aquellos predispuestos o con antecedentes cardíacos, tabaquistas, con sobrepeso u obesos, hipertensos mal controlados, diabéticos, etc., procesos biológicos como mayor agregación y coagulación de la sangre, deshidratación, aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca entre otros producidos por la liberación de sustancias como la adrenalina, que pueden culminar en un evento cardiovascular.

“EL ESTRÉS PUEDE SER MUY GRANDE PARA QUIENES TIENEN MUCHA PASIÓN DEPOSITADA EN EL FÚTBOL Y EN ESTE CASO EN LA SELECCIÓN ARGENTINA EN ESTE MUNDIAL” “EL ESTRÉS PUEDE SER MUY GRANDE PARA QUIENES TIENEN MUCHA PASIÓN DEPOSITADA EN EL FÚTBOL Y EN ESTE CASO EN LA SELECCIÓN ARGENTINA EN ESTE MUNDIAL”

Y entonces algunas recomendaciones saludables para disminuir los riegos en los días de juego de la Selección Argentina:

- Reunirse a ver el partido con amigos o familiares, y en lo posible invitando a uno que no sea fanático del fútbol.

- Evitar el consumo de cualquier tóxico: tabaco, alcohol, drogas durante la transmisión televisiva.

- Disminuir la ingesta de grasas previo o durante el partido (por ej. Picadas de fiambres)

- No realizar ayunos prolongados.

- Hidratarse adecuadamente con agua o bebidas isotónicas.

- Movilizarse mínimamente en la habitación durante la visualización del partido

- Las personas que presentan antecedentes de cardiopatías, fundamentalmente enfermedad coronaria o múltiples factores de riesgo conocidos deberían consultar los días previos a sus médicos de cabecera a fin de que reciban pautas de alerta en caso de presentarse un evento coronario agudo. Además no deben suspender la medicación que están recibiendo y preferentemente deberán estar acompañados por familiares o amigos durante los tiempos de juego y por lo menos una hora después de finalizado el match deportivo.

ASÍ TODOS DISFRUTAREMOS CON MEJOR SEGURIDAD Y ENTUSIASMO ESTE MUNDIAL DE FÚTBOL 2026, Y VAMOS ARGENTINA!!!!!!