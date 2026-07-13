Día Internacional del TDAH: qué pasa cuando el diagnóstico no llega en la infancia y se descubre en la adultez

Cada 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una fecha clave para concientizar.

Cada 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una fecha clave para concientizar sobre una condición del neurodesarrollo que, contra lo que muchos creen, no afecta solo a los chicos. En la actualidad, un gran número de personas atraviesan la escuela, la universidad e incluso sus primeros años de carrera laboral arrastrando dificultades diarias sin saber que padecen este trastorno.

Especialistas advierten que la falta de un diagnóstico temprano genera consecuencias que se extienden a todos los ámbitos de la vida. En lo académico, suele traducirse en bajo rendimiento, deserción o cambios reiterados de carrera. En el plano laboral, aparecen problemas crónicos para cumplir plazos y metas, lo que afecta la estabilidad del empleo y daña las relaciones interpersonales debido a fallas en la regulación emocional y la impulsividad.

“Sin una explicación para lo que les ocurre, muchas personas llegan a la adultez cargando una historia de fracasos reiterados y construyendo una imagen muy negativa de sí mismas”, explicó María José García Basalo, neuropsicóloga (M.N. 44.512). Frases como "soy vago", "soy un desastre" o "no sirvo para terminar nada" suelen camuflar los verdaderos síntomas del TDAH, afectando severamente la identidad y la autoestima del paciente.

Mucho más que "chicos inquietos" o falta de atención Aunque comúnmente se asocia el TDAH con la distracción o la inquietud motora de los niños en el aula, la medicina moderna define a esta condición como un trastorno de la autorregulación y de las funciones ejecutivas. Esto impacta directamente en las capacidades para planificar, organizar la conducta, administrar el tiempo, priorizar tareas y controlar los impulsos según los requerimientos del entorno.

En los adultos, la hiperactividad física característica de la niñez suele transformarse en una "hiperactividad mental". Quienes consultan a un profesional a una edad avanzada no lo hacen por no poder quedarse quietos, sino por la incapacidad de responder a las demandas cotidianas, manejar responsabilidades simultáneas o tolerar la frustración. Además, el TDAH no detectado a tiempo eleva considerablemente el riesgo de desarrollar comorbilidades como la ansiedad y la depresión.