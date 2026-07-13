Día Internacional del TDAH: qué pasa cuando el diagnóstico no llega en la infancia y se descubre en la adultez

Cada 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una fecha clave para concientizar sobre una condición del neurodesarrollo que, contra lo que muchos creen, no afecta solo a los chicos. En la actualidad, un gran número de personas atraviesan la escuela, la universidad e incluso sus primeros años de carrera laboral arrastrando dificultades diarias sin saber que padecen este trastorno.
Especialistas advierten que la falta de un diagnóstico temprano genera consecuencias que se extienden a todos los ámbitos de la vida. En lo académico, suele traducirse en bajo rendimiento, deserción o cambios reiterados de carrera. En el plano laboral, aparecen problemas crónicos para cumplir plazos y metas, lo que afecta la estabilidad del empleo y daña las relaciones interpersonales debido a fallas en la regulación emocional y la impulsividad.
“Sin una explicación para lo que les ocurre, muchas personas llegan a la adultez cargando una historia de fracasos reiterados y construyendo una imagen muy negativa de sí mismas”, explicó María José García Basalo, neuropsicóloga (M.N. 44.512). Frases como "soy vago", "soy un desastre" o "no sirvo para terminar nada" suelen camuflar los verdaderos síntomas del TDAH, afectando severamente la identidad y la autoestima del paciente.
Mucho más que "chicos inquietos" o falta de atención
Aunque comúnmente se asocia el TDAH con la distracción o la inquietud motora de los niños en el aula, la medicina moderna define a esta condición como un trastorno de la autorregulación y de las funciones ejecutivas. Esto impacta directamente en las capacidades para planificar, organizar la conducta, administrar el tiempo, priorizar tareas y controlar los impulsos según los requerimientos del entorno.
En los adultos, la hiperactividad física característica de la niñez suele transformarse en una "hiperactividad mental". Quienes consultan a un profesional a una edad avanzada no lo hacen por no poder quedarse quietos, sino por la incapacidad de responder a las demandas cotidianas, manejar responsabilidades simultáneas o tolerar la frustración. Además, el TDAH no detectado a tiempo eleva considerablemente el riesgo de desarrollar comorbilidades como la ansiedad y la depresión.
Los mitos que demoran la detección del TDAH
El desconocimiento generalizado y los prejuicios son las principales barreras para acceder a un diagnóstico oportuno. El Dr. Esteban Vaucheret Paz, neurólogo infantil, señaló que todavía persiste la idea equivocada de que el TDAH es únicamente "el chico molesto que se para en el banco".
Sin embargo, el especialista aclaró que muchas personas —especialmente las mujeres— presentan perfiles muy distintos en la infancia: "Eran chicos tranquilos que se distraían, se desorganizaban o se olvidaban las consignas, pero que al no generar conflictos en la escuela pasaban desapercibidos". En otros casos, el acompañamiento de familias presentes o docentes dedicados permite compensar las fallas durante la etapa escolar, pero el trastorno "explota" al llegar a la adultez y aumentar drásticamente las exigencias de la vida autónoma.