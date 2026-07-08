Con Diego Santilli al mando, el Gobierno reactivó la mesa política y definió sus prioridades en el Congreso

El Gobierno nacional volvió a reunir este miércoles a su mesa política en la Casa Rosada , en el primer encuentro de este tipo desde la salida de Manuel Adorni y con el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete . La reunión tuvo como eje la estrategia parlamentaria para los próximos meses y las negociaciones con los gobernadores de cara al tratamiento de proyectos considerados clave por el oficialismo.

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El encuentro se extendió durante más de dos horas y media y contó con la participación de los principales referentes políticos del Gobierno, quienes analizaron el escenario legislativo y el plan para impulsar las iniciativas prioritarias antes del inicio del año electoral.

Además de Santilli, estuvieron presentes Karina Milei; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, responsable del vínculo con el Congreso; los dirigentes Martín y Eduardo "Lule" Menem; el asesor Santiago Caputo; la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En paralelo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ingresó a la Casa Rosada para mantener una reunión con el vocero presidencial Adrián Ravier, mientras que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también pasó por Balcarce 50 para mantener un encuentro con Santilli.

La prioridad del oficialismo sigue siendo avanzar con una reforma electoral que suspenda las PASO para las elecciones de 2027.

Como parte de las negociaciones con los gobernadores aliados, el Gobierno analiza habilitar listas colectoras para las categorías legislativas. El mecanismo permitiría que distintas listas compitan bajo la candidatura presidencial de Javier Milei, ampliando la oferta electoral de La Libertad Avanza y de los espacios que acompañen al oficialismo.

En la Casa Rosada consideran que esta reforma será determinante para la estrategia electoral del Presidente, aunque reconocen que todavía no logró reunir el consenso necesario en el Senado.

Los otros proyectos que impulsa el Ejecutivo

Además de la reforma política, el Gobierno concentrará sus esfuerzos en otros tres proyectos.

Uno de ellos es la modificación del régimen de Zona Fría, que ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser debatido por el Senado. Mientras negocia apoyos con distintas provincias, el Ejecutivo también analiza incorporar beneficios para las denominadas zonas cálidas mediante subsidios a la electricidad.

La agenda oficial también incluye cambios al régimen de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar el sistema simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias y facilitar el cumplimiento tributario.

A estas iniciativas se suman otros proyectos que el oficialismo espera tratar la próxima semana en el Senado, entre ellos la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la denominada Ley Hojarasca y una serie de pliegos judiciales.

El respaldo de los gobernadores

En la Casa Rosada también ponen la mirada en la relación con los mandatarios provinciales. Por ese motivo, el Gobierno espera mostrar una foto de respaldo político durante el acto por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde Javier Milei compartiría la actividad junto a trece gobernadores considerados dialoguistas.

Ese respaldo es visto por el oficialismo como un elemento clave para fortalecer las negociaciones legislativas y avanzar con las reformas que busca aprobar antes del comienzo del calendario electoral de 2027.