A veces con el corazón no basta: las lesiones fueron un dolor de cabeza en la previa y pasaron factura en el Mundial

La final con derrota ante España desnudó las falencias que habían causado preocupación en la previa del Mundial. Futbolistas que llegaron lesionados y otros que llegaron condicionados fisicamente, fueron parte de los detonantes en la final.

No se trata de querer buscarle un argumento para tratar de justificar la derrota ante España. El seleccionado europeo se impuso con fútbol ante el combinado argentino que lejos de las heroicas de los encuentros anteriores, esta vez luchó pero no bastó. El enorme corazón argentino esta vez chocó de lleno con el poderío europeo y eso terminó con el sueño de todo un país que de este lado del continente aspiraba a sumar la cuarta estrella, en el último baile de Messi.

La derrota ante España desnudó las falencias que habían causado preocupación en la previa de este Mundial. Muchos de sus futbolistas que hasta en la semana previa al debut de este Mundial acarreaban lesiones, otros que se recuperaron ya con el Mundial disputándose y otros que llegaron condicionados en lo físico. Ese dolor de cabeza que le causó varias noches sin dormir a Lionel Scaloni antes de la cita mundialista, apareció precisamente en la final y pegó feo.

Es que nadie podrá negar que, a pesar de ser campeones del mundo vigentes y campeones de América, la Selección argentina no llegaba como candidato. Casi un equipo entero llegaba a Estados Unidos con problemas físicos. Si bien el técnico había dejado en claro que necesitaba a todos sus jugadores al 100%, físico, futbolístico y mental, varios titulares fundieron motores sobre el cierre de sus respectivas temporadas y llegaron entre algodones al debut: desde Emiliano Martínez hasta el capitán Lionel Messi.

Se recuperaron sí y en varios encuentros donde ese desgaste físico por no haber podido hacer una preparación a pleno apareció en un encuentro, ellos lo compensaron con lo que más identifica a este plantel: la entrega y ese factor "h" que fue fundamental para lograr heroicas como ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

Claro que ante España no bastó con el corazón. Y ese mal determinante de Argentina llamado lesiones fue el principal detonante para la derrota. Primero el Licha Martínez cuando se moría el primer tiempo. El defensor central sintió un pinchazo que lo obligó inmediatamente a pedir el cambio y darle ingreso a Nicolás Otamendi. Si la ausencia de uno de los centrales más regulares de la Selección ya era un dolor de cabeza, fue mucho más la lesión del Cuti Romero. El defensor de Tottenham había sufrido una lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha y llegó con lo justo a Estados Unidos. La ausencia de los dos centrales titulares en gran parte del Mundial le dio aire a España que lo aprovechó. Sin conrtar que Nicolás Tagliafico terminó el encuentro lesionado para no dejar al equipo con uno menos, ya con los cambios realizados.