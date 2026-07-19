A veces con el corazón no basta: las lesiones fueron un dolor de cabeza en la previa y pasaron factura en el Mundial

No se trata de querer buscarle un argumento para tratar de justificar la derrota ante España. El seleccionado europeo se impuso con fútbol ante el combinado argentino que lejos de las heroicas de los encuentros anteriores, esta vez luchó pero no bastó. El enorme corazón argentino esta vez chocó de lleno con el poderío europeo y eso terminó con el sueño de todo un país que de este lado del continente aspiraba a sumar la cuarta estrella, en el último baile de Messi.
La derrota ante España desnudó las falencias que habían causado preocupación en la previa de este Mundial. Muchos de sus futbolistas que hasta en la semana previa al debut de este Mundial acarreaban lesiones, otros que se recuperaron ya con el Mundial disputándose y otros que llegaron condicionados en lo físico. Ese dolor de cabeza que le causó varias noches sin dormir a Lionel Scaloni antes de la cita mundialista, apareció precisamente en la final y pegó feo.
Es que nadie podrá negar que, a pesar de ser campeones del mundo vigentes y campeones de América, la Selección argentina no llegaba como candidato. Casi un equipo entero llegaba a Estados Unidos con problemas físicos. Si bien el técnico había dejado en claro que necesitaba a todos sus jugadores al 100%, físico, futbolístico y mental, varios titulares fundieron motores sobre el cierre de sus respectivas temporadas y llegaron entre algodones al debut: desde Emiliano Martínez hasta el capitán Lionel Messi.
Se recuperaron sí y en varios encuentros donde ese desgaste físico por no haber podido hacer una preparación a pleno apareció en un encuentro, ellos lo compensaron con lo que más identifica a este plantel: la entrega y ese factor "h" que fue fundamental para lograr heroicas como ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.
Claro que ante España no bastó con el corazón. Y ese mal determinante de Argentina llamado lesiones fue el principal detonante para la derrota. Primero el Licha Martínez cuando se moría el primer tiempo. El defensor central sintió un pinchazo que lo obligó inmediatamente a pedir el cambio y darle ingreso a Nicolás Otamendi. Si la ausencia de uno de los centrales más regulares de la Selección ya era un dolor de cabeza, fue mucho más la lesión del Cuti Romero. El defensor de Tottenham había sufrido una lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha y llegó con lo justo a Estados Unidos. La ausencia de los dos centrales titulares en gran parte del Mundial le dio aire a España que lo aprovechó. Sin conrtar que Nicolás Tagliafico terminó el encuentro lesionado para no dejar al equipo con uno menos, ya con los cambios realizados.
Con esos cambios por lesión, el planteo de Scaloni tuvo que ir cambiando minuto a minuto durante el encuentro.
Fue derrota dolorosa sí. Esta vez no aparecieron los "laderos" de Messi que en Qatar habían sido determinantes. Rodrigo De Paul en los 7 encuentros que jugó Argentina, estuvo lejos de ser ese "motorcito" que rompía todo en 2022. Leandro Paredes, otro que llegó condicionado por las lesiones, cuando le tocó jugar dejó alma y vida y si bien fue determinante en las instancias decisivas, no brilló ante España e incluso se excedió en las pulsaciones. El Dibu Martínez, que se recuperó de una fractura en un dedo a contrarreloj para poder estar, sí fue este domingo uno de los pilares que sostuvo la ilusión argentina para llevar la definición al alargue pero no bastó.
Habrá que hacer borrón y cuenta nueva. Aplaudir a un plantel que puso en lo alto al país ante el mundo entero y dejó la enorme enseñanza de que los partidos no se terminan hasta el pitazo final pero que también dejó plasmado -en el lado de la autocrítica-, que a veces con el corazón no basta y mucho más cuando se llega a una cita de esta dimensión diezmado por las lesiones.