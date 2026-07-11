Qué significa cuando se seca la planta de ruda en una casa

La ruda es una de las plantas más utilizadas en el Feng Shui por su capacidad para absorber energías negativas.

El Feng Shui, una práctica milenaria de origen chino orientada a favorecer el equilibrio y la armonía en los espacios, otorga un lugar especial a las plantas por representar el elemento madera, asociado al crecimiento, la vitalidad y la renovación.

Entre las especies más valoradas se encuentra la ruda, una planta que, además de su tradicional uso en distintas culturas, es considerada dentro del Feng Shui como un símbolo de protección y purificación energética. Según esta filosofía, su presencia ayuda a mantener un ambiente equilibrado y favorece la circulación de energías positivas en el hogar.

De acuerdo con esta interpretación, el lugar más apropiado para ubicar la ruda es el sector noreste de la vivienda. Este punto está relacionado con el aprendizaje, la sabiduría y el desarrollo personal, por lo que colocar allí la planta potenciaría su función armonizadora y protectora.

Uno de los aspectos que más curiosidad genera es el significado de que la ruda se marchite o muera de forma repentina. En el Feng Shui, este hecho no siempre se interpreta como una consecuencia del riego o de las condiciones ambientales. Algunas corrientes sostienen que la planta pudo haber cumplido un rol de "barrera energética", absorbiendo cargas negativas hasta agotar su fuerza vital.

Sin embargo, esta explicación forma parte del plano simbólico y responde a las creencias propias del Feng Shui. No existen evidencias científicas que demuestren que una planta pueda absorber energías negativas. Desde el punto de vista de la jardinería, factores como la falta o el exceso de agua, la exposición al sol, las plagas o un sustrato deteriorado suelen ser las causas más habituales del deterioro de la ruda.