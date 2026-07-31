Regresa An.I.M.A.L. a San Juan para tocar en un bar capitalino

A tres décadas de su formación, An.I.M.A.L. - Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar- volverá a hacer rodar uno de los trabajos más importantes de su trayectoria en la provincia de San Juan .

Así, An.I.M.A.L . anuncia un show único e imperdible con la interpretación completa de su emblemático álbum “El Nuevo Camino del Hombre”, en una noche cargada de potencia, memoria y vigencia.

En su periplo por la provincia, An.I.M.A.L. - Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar-el combo se presentará el domingo 23 de agosto de 2026, a las 17:00, en Mamadera Bar (Lateral Norte de Circunvalación 1959).

La agrupación anunció una gira especial en la que interpretará de manera íntegra "El Nuevo Camino del Hombre", el álbum editado en 1996 que se convirtió en una pieza fundamental del metal argentino y latinoamericano.

El recorrido de An.I.M.A.L. -Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar- comenzará el 2 de agosto en el Teatro Flores de Buenos Aires y luego continuará por distintas ciudades del país, entre ellas San Juan .

Mas datos para no perder la visita de An.I.M.A.L

Las entradas para An.I.M.A.L ya se encuentran disponibles a través de Alpogo Tickets. Considerado uno de los discos más emblemáticos, "El Nuevo Camino del Hombre" consolidó la identidad sonora y el mensaje social de An.I.M.A.L. - Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar-.

La historia de An.I.M.A.L.

Fundada en 1992, An.I.M.A.L. -Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar- construyó una carrera marcada por letras de fuerte contenido social y una propuesta musical que fusiona metal, groove y sonidos latinoamericanos. A lo largo de más de 30 años de trayectoria editó diez discos de estudio y participó en algunos de los festivales más importantes de América, Estados Unidos y Europa.

Además, alcanzó la certificación de disco de oro en Argentina tras superar las 30.000 copias vendidas, un hito que impulsó su llegada a un público más amplio.

Con canciones que se transformaron en himnos para varias generaciones de seguidores del metal, el álbum mantiene su vigencia casi tres décadas después de su lanzamiento. Por eso, la banda decidió rendirle homenaje con un espectáculo en el que interpretará cada una de sus canciones respetando la esencia original, aunque con la energía y potencia que caracterizan a sus presentaciones actuales.

La gira completa de An.I.M.A.L. -Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar

La gira de An.I.M.A.L recorrerá también Córdoba, Rosario, Neuquén, San Luis, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Salta, ofreciendo a los fanáticos la posibilidad de reencontrarse con una obra que dejó una huella profunda en la historia del rock pesado nacional.

https://www.youtube.com/watch?v=Tn_dWovqMBU