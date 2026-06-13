Torneo Apertura: Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio van por la gloria

Este domingo, desde las 17, en cancha de Trinidad, definirán el campeón del Torneo Apertura en la temporada en la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Cara a cara. 9 de Julio y Minero ya se vieron las caras este año y empataron en el Este. Este domingo van por la corona del Torneo Apertura.

Domingo de gloria. Eso es lo que quieren vivir Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio que estarán cara a cara en cancha de Trinidad buscando la corona del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina. Será desde las 17, con Rubén Riveros como árbitro principal.

Uno ya sabe lo que es la gloria y tratará de recuperar esa sensación con el timón de un ídolo del club como Carlos Biasotti. El otro, tiene todo por escribir como club con una historia corta, reciente pero ambiciosa. Dos realidades, dos ilusiones mano a mano.

Sportivo 9 de Julio se metió haciendo mucho ruido en la final. Había dejado antes atrás a San Lorenzo de Ullum y en semifinales le tocó el desafío de ir a ganar a Desamparados y así lo hizo. Con pilares de experiencia como Carlos Fernández, José Femenía y Alan Salinas, el conjunto del Este mostró ese oficio que lo potencia en todos los aspectos y este domingo, en una final, son las cualidades que marcan diferencias.

Del otro lado está el armado del Atlético Minero que también apostó a la experiencia. En el camino a la final, eliminó primero a Atlético Alianza y después se sacó de encima a Colón Junior con una claridad que muestra sus objetivos más que claros. Nombres como Seba Domínguez, Martín Arce, Pedro Terrero, Carlos Méndez y varios más demuestran lo que quiere Minero en la cancha.

Repasando los antecedentes inmediatos, en la Fase Regular del Apertura se vieron las caras en el Este y fue empate. Empezó ganando Minero con un gol de Pedro Terrero y Sportivo 9 de Julio lo terminó empatando con un cabezazo salvador de Carucha Fernández.